День святого Миколая — це зимове свято, що залишається одним з найулюбленіших та довгоочікуваних для всіх: дорослі шанують пам’ять святого, а діти зазвичай знаходять під подушкою подарунки. То коли ж ми будемо відзначати День святого Миколая в 2021 році? Які звичаї та традиції цього дня? Читайте в нашому матеріалі.

День святого Миколая прийнято відзначати 19 грудня, в 2021 році це буде неділя. Миколай відомий своїми добрими справами й служінням Богу. Так, з молодих років він отримав духовний сан та став проповідувати, а свою спадщину віддав на благодійні цілі.

Святий Миколай народився в місті Патарі на південному узбережжі Малоазійського півострова. Він був єдиним сином своїх батьків. З дня свого народження Миколай здобув славу чудотворця. Про нього є багато історій, які ви можете прочитати.

Миколая називають Чудотворцем, адже з його ім’ям пов’язано багато легенд. Наприклад, за однією з них відомо, що одного разу він воскресив моряка та відтоді став покровителем моряків. Також він відомий тим, що врятував місто Миру від страшного голоду та часто допомагав бідним мандрівникам.

Вважається, що Миколай завжди опікувався дітьми з бідних родин: годував, дарував подарунки і теплі речі. За однією версією, він вирішив допомогти трьом дівчаткам, у яких не було приданого, і став таємно приносити до їхнього будинку золоті монети. Звідси і виникла традиція залишати дітям подарунки та солодощі під подушкою.

Крім того, почали також говорити, що святий Миколай приносив у будинки знедолених теплі речі, іграшки та їжу. Він надавав заступництво викраденим й замордованим дітям. Причому робив це завжди під покровом ночі, аби його ніхто не впізнав. А приємна традиція дарувати дітям подарунки збереглася в наші дні.

Рано-вранці в День святого Миколая проводиться церковна служба. Після чого можна зібратися за святковим столом з родиною. Пам’ятайте, що потрібно готувати лише ті страви, які допускає Різдвяний піст: борщ без м’яса, смажену рибу, пироги та вареники з овочевими начинками, соління, булочки, пряники і, звичайно, традиційне печиво «миколайчики».

