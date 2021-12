Як допомогти дитині стати успішною: поради від Олени Курилової

Найбільше щастя для батьків – це здорова, розумна і успішна дитина. Як допомогти своєму чаду розвивати здібності й таланти, розповіла експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Олена Курилова.

Як виготовити оберіг для дитини

Для розвитку тяги до знань, зацікавленості в творчих успіхах і прагнення до перемог, лідерства використовують оберіг з листя папороті:

Олена Курилова радить щороку міняти вміст подушечки, тобто висушувати нове листя. Старе – не палити, не кидати у воду або в сміття. Його слід просто покласти на землю.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.