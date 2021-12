Гороскоп на 15 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп 15 грудня від екстрасенсів СТБ.

У цей період події, що відбуваються, нагадуватимуть калейдоскоп, і від найменшого руху кольорові скельця складуться в ту чи іншу комбінацію. Тому постарайтеся не допускати необачних кроків. Налаштуйтесь на позитивний лад і не йдіть на жоден ризик.

Вдалий час як для професійної діяльності, так і для любовних стосунків. Ви зможете з новими силами взятися за будь-які справи. Якщо якісь зустрічі зриваються, значить, так і має бути, і не треба йти наперекір своїй долі. Більше часу проводьте зі своєю коханою людиною.

На роботі найближчим часом ви можете досягти непоганих успіхів. Наразі сприятливий час для ділових контактів. У стосунках з коханою людиною треба виявити більше турботи, любові та розуміння, щоб уникнути сварок і докорів.

Вам треба постійно тримати ніс за вітром. Постарайтеся не переоцінювати своїх сил і можливостей, а інакше привабите до себе людей, які люблять поживитися за чужий кошт. Причому про те, що вас просто використовували, ви дізнаєтеся в останню чергу.

Не плануйте нічого серйозного, настав час трохи відпочити і розслабитися. Якщо у вас такої можливості немає, то виконуйте лише необхідні справи і не беріть на себе підвищених зобов’язань. Натомість постарайтеся отримати компенсацію приємними зустрічами та цікавими заходами.

Ви поринете у вир подій, на вас чекає чимало цікавих переговорів, які можуть принести свої плоди. Єдине, у розмовах не перегинайте палиці, і якщо відчуваєте, що співрозмовник не готовий дати відповідь, то не тисніть на нього. Це виявиться найефективнішим методом.

Зараз вам не варто вступати у словесні баталії. Ваші сила слова і сила переконання на якийсь період ослабнуть, і ви самі можете зазнати чужого впливу і думки. Особисті проблеми не поспішайте вирішувати зопалу ― можете самі собі нашкодити.

Нічого поганого про цей день сказати не можна. Ви перебуватимете в піднесеному настрої і зможете добре попрацювати й відпочити. Виїжджайте на лоно природи з друзями, а ввечері здійснюйте піші прогулянки в парку у приємній компанії.

Постарайтеся зараз запланувати побільше цікавих справ. Варто зустрітися з людьми, які вам дорогі, але з якихось причин ви їх давно не бачили. Хтось вирішить піти по магазинах на закупи для душі, а комусь треба просто виспатися і перепочити.

Уникайте змін у будь-яких сферах своєї діяльності, оскільки вони можуть обернутися зовсім не тим боком, на який ви розраховуєте. Зараз ви можете покластися на старі зв’язки, які відкриють нові перспективи. Тому постарайтеся не уникати зустрічей та розмов з давніми знайомими.

День обіцяє бути надзвичайно плідним та щедрим у професійному плані. Складіть план дій і починайте вирішувати завдання, що стоять перед вами, не тягніть час, його може не вистачити. Справ буде багато, але ваші наполегливість і виявлена ​​працелюбність додадуть сил, і ви легко впораєтеся з будь-яким обсягом роботи.

Не давайте зараз жодних клятв і обіцянок, бо через обставини вам не вдасться виконати практично нічого з обіцяного. Особливу обережність треба виявляти з малознайомими людьми, щоб не стати жертвою підступного наміру.

