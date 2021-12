Кожна дівчина мріє смачно їсти і при цьому не набирати вагу. Думаєте це неможливо? А ось і ні! Дієтологи втілили поширену жіночу мрію у реальність! Випиваючи смачні коктейлі, можна ефективно схуднути! А найкращі рецепти коктейлів для схуднення читайте у матеріалі від учасника проекту «Зважені та щасливі»-2 Володимира Однорога!

Більше на тему: Холодна кава – оригінальні рецепти в домашніх умовах

Імбирний напій для схуднення дуже популярний, оскільки низькокалорійний. Крім того, він прискорює обмін речовин і сприяє м’якому очищенню організму. Внаслідок чого, ти будеш втрачати непотрібні кілограми.

Рецепт 1: свіжий огірок (1 шт), зелений горошок (100 гр), броколі (2-3 суцвіття) і трошки нарізаного імбиру. Змішай все у блендері до однорідної маси. Якщо коктейль вийшов дуже густим – додай нежирний (але в жодному разі не знежирений) кефір.

Рецепт 2: нежирний кефір (1 склянка), мелена кориця (1\2 ч. л.), тертий імбир (1\2 ч. л.) і дрібку червоного перцю. Поклади все в блендер, збий і коктейль готовий!

Більше на тему: Скільки потрібно пити води: поради Аніти Луценко

Домашній молочний коктейль з сиром і зеленню очистить кишечник від токсинів і шлаків. Така корисна і смачна суміш не тільки допоможе тобі схуднути, але і підніме настрій.

Рецепт: нежирний сир (100 г), зелень (1 пучок), нежирне молоко (за смаком). Змішай сир, молоко і улюблену зелень (петрушка, кріп, шпинат, базилік, і т. д.) у блендері.

Більше на тему: Топ-10 рецептів смузі від Мирослави Ульяніної

Коктейль з вівсяними пластівцями покращує засвоєння цукру в організмі. Його можна прикрасити улюбленими ягоди – так він отримає насичений смак.

Рецепт: нежирний кефір (200 мл), вівсяні пластівці (2 ст. л.), мелена кориця (1\2 ч. л.). Звичайно, все поміщаємо у блендер і збиваємо до однорідної маси.

Таку назву цей коктейль отримав завдяки своїм інгредієнтам. Справа у тому, що до нього входять фрукти й овочі помаранчевого кольору. Він сповнений вітамінів і корисних речовин, а також дуже низькокалорійний.

Рецепт: болгарський перець, морква, а також хурма або гарбуз. Все збий на блендері у однакових пропорціях. Можеш додати трохи нежирного йогурту і горіхів.

Більше на тему: Смузі для здоров’я печінки: рецепт від Мирослави Ульяніної

Грейпфрут – унікальний жироспалювач. А імбир і обліпиха – його найкращі друзі! Такий коктейль допоможе позбутися тобі від непотрібних сантиметрів на животі та стегнах!

Рецепт: червоний грейпфрут (половина), вода (1 л), сироп або сік обліпихи (100 г), корінь імбиру (30 г), мед (за бажанням). Натри імбир на дрібній тертці разом зі шкіркою, почисти та наріж грейпфрут і помісти у воду, змішану з обліпихою на 1 годину. Пий коктейль кожного дня і за тиждень ти побачиш такі бажані зміни у вазі!

Рецепт: вівсяні пластівці (3 ст. л.), малина (300 г), авокадо (300 г), зелений чай (200 мл). Перемішати все у блендері до однорідної маси.

Рецепт: ківі (1 шт), лимон (часточка), м’якоть кавуна (за смаком). Знову діставай блендер, аби змішати інгредієнти в однорідну масу. У спекотну пору можна також додати кубик льоду.

Рецепт: вівсяні пластівці швидкого приготування (3 ст. л.), банан (1 шт), полуниця (200 г), мед (за смаком). Змішай все в блендері та насолоджуйся дивовижно смачним і корисним смузі!

Як бачиш ефективно худнути можна завдяки коктейлям, приготованим у домашніх умовах! Вибирай собі корисний напій і будь у формі!

Більше на тему: Черешнева дієта: як схуднути за допомогою ягоди

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.