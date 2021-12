Повноцінний ситний сніданок може задати хороший ритм роботи вашому організму на цілий день! Але що приготувати на сніданок? Корисний і поживний сир підійде якнайкраще для першого прийому їжі: він добре засвоюється організмом і при цьому багатий на білки, кальцій та вітаміни. А страви з сиру виходять смачні та різноманітні: сирники, запіканки, оладки, кекси, вареники та багато іншого. Покрокові рецепти сирних страв до сніданку від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Інгредієнти для ягідного соусу:

Приготування:

Більше на тему: Що приготувати на сніданок — 5 простих ідей

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Вівсянка на сніданок – рецепти

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Як приготувати сирники: 5 покрокових рецептів з фото

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.