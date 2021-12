Енциклопедії для дітей – це гарний спосіб весело і пізнавально провести з дітьми час! На питання про те, що почитати з дитиною, редакція stb.ua підібрала для вас список захопливих книг.

В. Товстий

Книга з яскравими ілюстраціями розповість про історію техніки – від перших невпевнених спроб до сучасних проривів. В енциклопедії дитина знайде безліч цікавої інформації про цивільну та військову техніку, про те, як народжувалися ідеї, проводилися досліди і створювалися серії. Книга розрахована на дітей шкільного віку та всіх, хто цікавиться технікою.

Олена Богатирьова, Василь Бейко, Марина Березіна

Ця книга призначена для тих, хто серйозно цікавиться тваринним світом. Сторінки розкажуть про різні види тварин, що живуть на нашій планеті, їхні звички та місця мешкання. А за допомогою понад 1000 кольорових ілюстрацій автори розкриють перед найдопитливішими всі секрети природи.

Валерій Чередниченко, Сергій Грабовський

Ця книга розповість про вагомий внесок українців в освоєння космосу. Серед головних і генеральних конструкторів СРСР було майже 20 українців. Завдяки нашим космічним геніям – Ю. Кондратюку, С. Корольову, В. Глушку, М. Янгелю, В. Челомею, Г. Лозино-Лозинському та іншим ми маємо всі підстави пишатися українськими космічними досягненнями – колишніми і сьогоднішніми.

Бріґґс Джейсон Р.

Книга дозволить дитині навчитися азам програмування легко і невимушено. Крок за кроком, за допомогою простих і дотепних прикладів та завдань дитина опанує тонкощі мови Python. Теоретична інформація незмінно підкріплюється практикою. В результаті маленький ерудит отримає можливість написати дві справжні комп’ютерні гри: з м’ячем «Скок» і бродилку «Містер Руки-палички біжить до виходу».

Рут Мартін

Інтерактивна енциклопедія призначена для маленьких допитливих всезнайок. У книзі – понад 60 «віконець». Заглядаючи під них, діти дізнаються багато нового про людський організм і зрозуміють, як влаштований той чи інший орган нашого тіла. Як працює наш мозок? Як швидко ростуть наші нігті та волосся? Навіщо ми сміємося або плачем? Книга відповість на безліч дитячих запитань про власне тіло.

Рут Мартін

Енциклопедія проведе дитину океанськими глибинами з їх дивовижними мешканцями. Піднімаючи клапани-віконця, малюки дізнаються про різноманітні істоти й ареоли їх проживання. Також діти дізнаються про тварин, які перебувають під загрозою зникнення, знайдуть затонулий корабель, а найголовніше – дізнаються, як вберегти цей неймовірний підводний світ від забруднення. Серія призначена для дітей від 2 до 8 років.

Христина Банфі, Христина Перабоні, Рита Ск’яво Ця енциклопедія вміє дивувати. Наприклад, чи має курча щось спільне з тиранозавром? Виявляється, вони схожі навіть більше, ніж можна собі уявити! Книга простою мовою розповість, наприклад, як слон отримав свій дивовижний хобот. Це тільки декілька прикладів неймовірних сюрпризів, які чекають читачів цієї книги.

Видавництво «Глорія»

Ця книга стане вірною помічницею на шляху дорослішання кожної дівчинки. Завдяки енциклопедії юні панянки дізнаються, що таке бути вірним другом, як стати цікавим співрозмовником і без конфліктів спілкуватися з однолітками, батьками та вчителями. Сторінки також розкриють секрети краси й здоров’я, кулінарії та гарної фізичної форми. Основи етикету, наведені у книзі, допоможуть дівчаткам правильно поводитися в гостях і за столом, а також викликати прихильність до себе оточуючих.

Сільвія Санжа

У книжці цікавою мовою розповідається про те, що робить хірург і хто може стати капітаном корабля. Яку професію обрати? Книга допоможе допитливим дітям знайти відповідь і на це важливе питання. У кожній з 17 глав описані різні сфери професій, а на окремих сторінках з яскравими ілюстраціями піде мова про окремі професії.

Жученко Марія

Ілюстрована енциклопедія про всі види транспорту стане для дитини справжнім путівником у сферу інженерії. Яскраві зображення різної техніки дозволять на власні очі побачити чудеса людської винахідливості.

Енциклопедія не лише про види транспорту. В цій книжці є історія, інформація про найкращі та найдивніші моделі, а ще цікаві факти про машини, літаки, кораблі та поїзди.

Як бачимо, зараз ринок пропонує досить великий вибір розвивальних книг, які забезпечать вашій дитині цікаве дозвілля і розкриють такий дивовижний світ навколо. Головне, знати, що сподобається саме вашим дітям, щоб від читання вони отримували щире задоволення і нові знання!

