Про згубну дію пластикових пакетів йдеться вже дуже давно, але чомусь використовувати їх все одно продовжують. Варто лише замислитись про шкоду, яку люди щодня завдають природі та собі. Детальніше про те, чим замінити пластиковий пакет і навіщо це робити, – в матеріалі.

Поліетилен у ґрунті розкладається не менше 200 років. Через пластикове сміття загинули і продовжують гинути мільйони морських птахів. Нагадуємо, що такими відходами покрита ¼ водойм. Пластикові пакети не піддаються біологічному розпаду. Відомо, що більше сотні тисяч пластикових шкідників використовують щосекунди.

Для виробництва одного пакета з пластику використовують таку кількість нафти, яка дала б можливість проїхати автомобілю 11 метрів. У середньому людині потрібен пакет 12 хвилин, а потім вона без докорів сумління викидає його, тим самим вбиваючи природу.

Роками люди вбивають довкілля, купуючи пластикові пакети. 80% сміття, яке виробляє середньостатистична сім’я, становить саме пластик, хоча альтернатива йому давно вже придумана.

Це дуже економне вирішення проблеми. Тканинні сумки і мішки можна використовувати багаторазово. До слова, їх період розкладання у багато разів менший пластику.

Еко-пакети створюють з біорозкладаного пластика, крохмалю або залишків з переробки яблук. Паперові відходи у короткий термін перегрівають на звалищі, тим самим не завдаючи шкоди природі.

Сумка-сітка вже встигла набути статусу модного аксесуара. Це чудова екологічна альтернатива пластику. Їх вибір різноманітний! Різнокольорові, капронові, бавовняні, довгі і маленькі. Знову ж таки, сумку-сітку можна використовувати кілька разів, що дуже економно.

