«Вікна-новини» на СТБ запустили власний сайт

Відтепер ще більше актуальних новин, корисних порад і цікавих матеріалів — на https://vikna.tv/

Сайт максимально зручний для користування в мобільній версії і пропонує інформацію, поділену на п’ять категорій:

Інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи Starlight Media, а також у топ інформаційних програм українського телебачення. Це перші незалежні новини в Україні, яким уже 25 років довіряють глядачі. За дотримання високих стандартів журналістики «Вікна-новини» неодноразово були відзначені професійними телевізійними преміями.

Ведучі ранково-денного блоку ― Яна Брензей, Орест Дрималовський.

Ведучі вечірнього блоку ― Тетяна Висоцька, Володимир Павлюк.

Дивіться «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю об 11:30, 14:30, 17:30 та 22:00.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

