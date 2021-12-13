«Вікна-новини» на СТБ запустили власний сайт

Відтепер ще більше актуальних новин, корисних порад і цікавих матеріалів — на https://vikna.tv/

«“Вікна-новини” на СТБ ― топова інформаційна програма українського телебачення, якій довіряють мільйони глядачів. Більше 26 років “Вікна” тримають міцний зв’язок із глядачем і працюють з високими стандартами журналістики. Минулої весни, слідуючи слогану “Побач більше”, ми запустили денний випуск о 14:30, а восени цього року додали ранковий об 11:30. Власний сайт — це ще один крок в нашому прагненні бути поруч зі своїм глядачем і давати відповіді на всі питання, що турбують українців», — коментує головний редактор і ведучий інформаційної програми «Вікна-новини» Володимир Павлюк. «“Вікна” ― це сайт, де будуть історії, що надихатимуть, та новини, які допомагатимуть читачам почуватися у безпеці. В онлайн-версії ми продовжимо історію ефірних “Вікон” на СТБ. Ми зачіпатимемо за живе та розширимо спектр важливих соціальних тем, які глядачі бачать у “Вікнах”. Ми прагнемо, аби сайт був цікавим для кожного і став своєрідним особистим простором, куди захочеться заходити щодня. Розбиратимемося у суті речей, показуватимемо, що відбувається насправді та як це може вплинути на ваше життя», ― зазначає головна редакторка сайту Валерія Маліцька.

Сайт максимально зручний для користування в мобільній версії і пропонує інформацію, поділену на п’ять категорій:

Для тебе. Матеріали про батьківство, роботу, стосунки та поради від авторитетних експертів з психології, медицини, кулінарії, сексології, права, фітнесу тощо. Відео . Повні випуски програми «Вікна-новини» та ефірні відео за темами. Історії . Інтерв’ю та розповіді від цікавих українських персоналій. Стиль життя . Корисні матеріали на теми «Здоров’я та краса», «Подорожі», «Їжа» і новини шоу-бізу. Тести . Ігри та опитування для відпочинку та кращого пізнання себе.

«Сайт “Вікна” ― про сучасних українок та українців, які поділяють наші цінності та готові змінювати країну на краще. Він про тих, хто піклується про себе, родину, навколишній світ і вчиться екологічно мислити; про тих, кому не байдужа доля нашої країни, адже їм тут жити, ростити дітей та, зрештою, бути щасливими. “Вікна” допоможуть орієнтуватися у швидкоплинній реальності та даватимуть поради. Ми поряд, аби тобі було зручно!» ― додає випускова редакторка сайту «Вікна» Марія Бєляєва.

Команда проєкту Vikna.tv

директорка департаменту інтернет-проєктів Starlight News ― Ольга Тищук

головна редакторка сайту — Валерія Маліцька

випускова редакторка — Марія Бєляєва

редакторки сайту ― Олена Яковлєва, Богдана Макалюк, Ніна Гербич, Даніела Долотова

літературна редакторка ― Ірина Кікавець

вебдизайнерка ― Валентина Бойко

відеоредактори ― Вероніка Федорова, Артем Храмцов, Іван Воронков

керівниця групи відеоредакторів ― Анастасія Скоблюк

smm-редакторка ― Любов Заморозна

керівниця smm-відділу ― Дарина Манзюк.

Інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи Starlight Media, а також у топ інформаційних програм українського телебачення. Це перші незалежні новини в Україні, яким уже 25 років довіряють глядачі. За дотримання високих стандартів журналістики «Вікна-новини» неодноразово були відзначені професійними телевізійними преміями.

Ведучі ранково-денного блоку ― Яна Брензей, Орест Дрималовський.

Ведучі вечірнього блоку ― Тетяна Висоцька, Володимир Павлюк.

Дивіться «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю об 11:30, 14:30, 17:30 та 22:00.

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