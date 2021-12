Грудень розпочав зимовий сезон прем’єр і вже з перших днів зачаровує гучними блокбастерами, історіями кохання й теплими дитячими казками, які ідеально підходять для Нового року.

Незважаючи на обмеження, грудень продовжує дивувати українців кінопрем’єрами, які підходять для найрізноманітніших глядачів ― і дітлахів, і любителів романтики, екшену та горору. Розповідаємо, що подивитися в грудні 2021 та які найкращі фільми вийдуть цього місяця.

Дата виходу: 2 грудня

Йоганес Робертс представив перший фільм-перезапуск франшизи за відомою грою «Оселя зла». Цього разу події розгортаються навкруги відомих усім героїв, які є в самій грі. Сюжет повторює події однієї з книг всесвіту «Оселі зла» і абсолютно відрізняється від серії фільмів з акторкою Мілою Йовович.

У фільмі зіграли: Кая Скоделаріо, Еван Джогія, Ханна Джон-Кеймен та Ніл Мак-Дона.

Дата виходу: 9 грудня

Стівен Спілберг зняв романтичну і драматичну історію-мюзикл про кохання за сценарієм Тоні Кушнера, лауреата Пулітцерівської премії. Події стрічки «Вестсайдська історія» розгортаються в Нью-Йорку 1957 року.

У фільмі зіграли: Енсел Елґорт, Рейчел Зеґлер, Аріана ДеБос, Девід Альварез, Майк Фейст та ін.

Дата виходу: 16 грудня

Джон Воттс представляє нову історію про Людину-павука, у якій усі на Землі дізналися, хто ховається під маскою, а також почали підозрювати героя у вбивстві. Змучений супергерой звертається до магії, щоб його всі забули, проте випадково з’являється побічна дія ― мультивсесвіт зіграв злий жарт і зібрав в одному місці всіх Людей-павуків із різних реальностей та їхніх ворогів. А колишній союзник Пітера Паркера ― тепер його ворог.

У фільмі зіграли: Том Голланд, Бенедикт Камбербетч, Зендея, Віллем Дефо, Джеймі фокс та ін.



Дата виходу: 22 грудня

Лана Вачовскі показала дивні метаморфози, які відбуваються зі всесвітом Матриці та з обраним. У новому фільмі Нео шукатиме свою Трініті, проте події розгортатимуться в до болю знайомій ситуації дежавю, хоча всі дійові особи будуть іншими людьми.

У фільмі зіграли: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Яг’я Абдул-Матін IІ, Ніл Патрік Гарріс, Джессіка Генвік, Пріянка Чопра, Джонатан Ґрофф та ін.



Дата виходу: 30 грудня

Олексій Даруга не без допомоги Олі Полякової та Михайла Хоми зняв новорічну казкову історію на всім відому тему ― дві повністю протилежні людини випадково помінялися тілами.

Непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Молякова та Фома Михайловський, несподіваним чином опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

У фільмі зіграли: Оля Полякова, Дзідзьо (Михайло Хома), Сергій Либа, Дмитро Вівчарюк, Марія Пустова, Євфросинія Мельник, Олег Волощенко, Єлізар Назаренко, Роман Халаїмов, Наталія Сумська, Юрій Горбунов та ін.

Дата виходу: 30 грудня

Ґарт Дженнінгс зову випустив історію про коалу Бастера та його друзів. Героям знову треба організувати незабутній концерт. І хоча минулого разу все пройшло неймовірно, цей досвід не дуже допоможе друзям. Мультик принесе багато сміху маленьким глядачам і точно змусить хоч раз усміхнутися дорослих.

Озвучували персонажів Меттью Мак-Конагі, Різ Візерспун, Скарлетт Йоганссон, Том Келлі та ін. В українській озвучці пролунають голоси відомих українських артистів.

Дата виходу: 30 грудня

Волт Беккер спробував втілити в життя екранізацію відомого світового бестселеру. Чарівний пес Кліффорд живе у звичайній родині. Завдяки безмежній любові й турботі маленьке червоне цуценя вимахало до гігантських розмірів. Незвичайна істота одразу привертає увагу жадібної корпорації, яка задумала щось дуже лихе. Разом зі своїми двоногими друзями Кліффорд повинен зірвати їхні підступні плани. Нова історія сподобається дорослим не меньше, ніж дітям.

У фільмі зіграли: Джек Вайтголл, Сієнна Гіллорі, Дебі Кемп.



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.