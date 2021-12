Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? На кого чекають зміни у професійній сфері, а хто має зосередитись на виконанні планів? Дізнайтесь у гороскопі на тиждень з 13 по 19 грудня 2021 року.

Складний етап проєкту чи стосунків добігає кінця. У житті Овнів починається нова смуга. Зробіть висновки з минулого і не повторюйте помилок знову. Можливості для роботи відкриються вам завдяки встановленим контактам.

Новий тиждень принесе в життя Тельців позитивні зміни у професійній сфері. На вас чекає підвищення чи пропозиція роботи в абсолютно новій галузі. Зберіть усі свої сили і наважтеся на цей крок.

Сприятливий тиждень для Близнюків. На роботі ви зможете заслужити повагу колег і підтримку з боку керівництва. Грошові справи також ітимуть добре. Складені на цьому тижні плани гарантують довгостроковий успіх.

Тиждень підходить для самоаналізу і складання довгострокових планів. Перестаньте почуватися винними через те, що встановлюєте особисті межі. Питання здоров’я залишаться під контролем.

Бути впертим — це добре, але не тоді, коли це закриває ваш розум від об’єктивної реальності. Зірки закликають вас відкритися новому і позбутися шкідливих звичок, які заважають вам зцілитися і досягти щастя.

Трохи концентрації і самоорганізованості дадуть Дівам змогу впорядкувати всі справи. Тиждень сприяє будь-яким оновленням, ремонтам і оптимізації процесів. На вихідних на представників знака чекає приємний сюрприз.

Цього тижня напруженість на робочому місці Терезів спаде. Особисті стосунки покращуватимуться в міру поглиблення довіри з обох сторін. Привчіть себе бачити в житті менше негативу.

Довгі роздуми не є вирішенням проблеми. Час діяти! Вам відкриються нові можливості, якщо ви будете готові піти на невеликий ризик. Фінансові питання можуть вимагати вашої уваги цього тижня. Розберіться з ними і рухайтеся вперед!

Цього тижня ви зможете справлятися з робочими обов’язками швидше, ніж ваші колеги. Проте при спілкуванні з іншими рекомендується виявляти терплячість. Не піддавайтеся хвилинним слабкостям.

Зірки рекомендують Козерогам цього тижня відкрити свій розум новим можливостям. Майнові питання можуть вимагати від вас уваги і витрат. Вихідні варто присвятити близьким людям.

Для Водоліїв новий тиждень буде періодом гарних новин. Усередині вас з’явиться почуття виконаного обов’язку, і ви зрозумієте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Знайдіть час для того, щоб зміцнити особисті зв’язки і встановити нові знайомства.

Захистіть свою енергію від людей і занять, які марнують час. Цього тижня Рибам важливо буде зосередитись на виконанні планів. Ви можете бути більш активними і захопленими, ніж зазвичай.

