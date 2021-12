Гороскоп на 13 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Кому новий тиждень принесе корисне знайомство, а кому — зміни в житті? Читайте в гороскопі на 13 грудня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на грудень 2021 року

У понеділок Овни відчуватимуть приплив життєвої енергії. Приємний візит здивує вас і внесе різноманітність у повсякденне життя.

Початок тижня ознаменується для Тельців величезними змінами. У робочій сфері до вас наближається буря. Підготуйтеся до неї.

Щоб досягти успіху, Близнюкам у понеділок доведеться переступити через власні страхи. Вам варто також контролювати свої емоції.

Понеділок пройде для Раків спокійно. На роботі все буде за планом, а у стосунках з’явиться більше гармонії.

Зірки рекомендують Левам бути уважнішими до того, що вони кажуть. Різкі та емоційні висловлювання можуть зіграти вам не на руку.

У понеділок розум Дів може бути дещо неспокійним. Якщо ви хочете досягти мети, варто бути обережними. Намагайтеся не втрачати концентрації.

Цього дня зірки подарують Терезам гарну нагоду. Але пам’ятайте, що ініціатива має виходити від вас. Не зациклюйтесь на невдачах. Сконцентруйтеся на своїх перемогах.

Упевнено і сміливо — тільки так ви зможете справити правильне враження на роботі і досягти своєї мети. Довіртеся внутрішньому «я».

У понеділок Стрільці муситимуть чітко визначити особисті потреби. Прислухайтеся до себе і дійте!

Початок тижня буде позитивним для Козерогів. Ви впораєтеся з усіма робочими справами і заведете корисне знайомство. Також ви зможете здійснити дорогу покупку.

У понеділок Водолії можуть вимагати від інших більше, ніж вони можуть дати. Не судіть людей по собі. Будьте чуйнішими.

Саморозвиток має бути першому місці для Риб у понеділок. Він допоможе вам надихнутися на нові звершення і почати діяти.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.