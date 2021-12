Гороскоп на 12 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 12 грудня від екстрасенсів СТБ.

Неділя буде сприятливою для Овнів. Ви зможете завершити всі справи і приділити час саморозвитку. Також у цей день можливий приплив натхнення.

Останній день тижня пройде для Тельців під гаслом «встигнути все». Вас накриють домашні і робочі справи, а друзі потребуватимуть вас. Однак ви зможете з усім упоратися за умови правильного планування.

День чудово підходить для здобуття нових знань. Використайте його для подальшого навчання і розширення кругозору.

У неділю в Раків можлива несподівана зустріч зі старим знайомим. Вона навіє на вас ностальгію. Але не ставайте заручником спогадів. Дивіться у майбутнє.

В останній день тижня у Левів на перший план вийдуть емоції, а не холодний розум. Обмежте свої шкідливі звички. Займіться здоров’ям.

У неділю до Дів можуть нагрянути несподівані гості. Будьте готові зустріти їх з усією привітністю. Також у цей день можливий сюрприз із боку близької людини.

Останній день тижня принесе Терезам умиротворення. Займіться тим, що давно відкладали: прочитайте цікаву книгу, зустріньтеся з друзями або просто перегляньте улюблений серіал. Заряд натхнення на тиждень буде гарантований.

Скорпіони зможуть досягти всього цього дня, якщо по-справжньому захочуть. Усе, що вам треба, ― це переконлива усмішка і наполегливість.

Неділя може стати переломним днем ​​для Стрільців. Щоб побудувати спільне майбутнє з другою половинкою, вам доведеться змінити ставлення до багатьох речей.

Зірки віщують вам день, повний романтики. На самотніх представників знака чекає приємне знайомство, а одружені Козероги отримають сюрприз від коханої людини.

У неділю Водолії можуть відчути себе виснаженими. Не варто планувати відповідальні справи цього дня. Приділіть час задоволенню емоційних потреб.

В останній день тижня у Риб можливі несподівані перепади настрою. Не піддавайтеся поганим думкам. Сфокусуйтесь на відпочинку.

