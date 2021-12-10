Гороскоп на 11 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Кому день принесе нові знайомства, а кому — зрив планів? Читайте в гороскопі на 11 грудня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Овен

У суботу на шляху Овнів можуть виникнути камені спотикання. Будьте гнучкими в цей день і не плануйте надто багато.

Телець

Цього дня комунікативні навички Тельців будуть на висоті. Зберігайте спокій і впевненість у всіх перемовинах і обговореннях.

Близнюки

У вас є все, що потрібно для щастя. Ви переконані у своїй правоті, і зовсім не дарма. Так тримати! Будьте наполегливішими ― і перед вами відкриються нові двері.

Рак

У суботу на Раків чекає сприятливий день. Ви зможете відпочити і провести час із близькими людьми. Також у цей день можлива поїздка за місто.

Лев

Зірки радять Левам бути терплячішими до інших у суботу. Дайте собі і своїй другій половинці трохи більше вільного простору. Поставтеся до порад старших з повагою.

Діва

У суботу Діви нарешті зможуть вийти в світ і завести нові знайомства. Це принесе вам позитивну енергію і заряд натхнення на весь тиждень.

Терези

З гарними союзниками Терези легко зможуть досягти своїх цілей. Головне — вірити в себе! Вечір суботи варто присвятити близьким людям.

Скорпіон

Перш ніж розпочинати новий роман, згадайте попередні стосунки. Уроки з минулого допоможуть вам не оступитися цього разу. Також варто приділити час своєму здоров’ю.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Стрілець

У суботу Стрільці нарешті зможуть трохи відпочити. Побалуйте себе і зробіть те, про що давно думали. Будьте щирими з собою та іншими.

Козеріг

Субота Козерогів буде сповнена приємними новинами. Знайдіть час, щоб трохи поміркувати над поточним станом справ.

Водолій

Сприятливий день для Водоліїв. Завдяки вашій далекоглядності ви зможете досягти прогресу у всіх сферах життя.

Риби

У суботу Рибам знадобиться все їхнє терпіння і наполегливість, щоб вирішити проблеми на свою користь. Дійте мудро ― і все вийде.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.