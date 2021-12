Гороскоп на 11 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Кому день принесе нові знайомства, а кому — зрив планів? Читайте в гороскопі на 11 грудня від екстрасенсів СТБ.

У суботу на шляху Овнів можуть виникнути камені спотикання. Будьте гнучкими в цей день і не плануйте надто багато.

Цього дня комунікативні навички Тельців будуть на висоті. Зберігайте спокій і впевненість у всіх перемовинах і обговореннях.

У вас є все, що потрібно для щастя. Ви переконані у своїй правоті, і зовсім не дарма. Так тримати! Будьте наполегливішими ― і перед вами відкриються нові двері.

У суботу на Раків чекає сприятливий день. Ви зможете відпочити і провести час із близькими людьми. Також у цей день можлива поїздка за місто.

Зірки радять Левам бути терплячішими до інших у суботу. Дайте собі і своїй другій половинці трохи більше вільного простору. Поставтеся до порад старших з повагою.

У суботу Діви нарешті зможуть вийти в світ і завести нові знайомства. Це принесе вам позитивну енергію і заряд натхнення на весь тиждень.

З гарними союзниками Терези легко зможуть досягти своїх цілей. Головне — вірити в себе! Вечір суботи варто присвятити близьким людям.

Перш ніж розпочинати новий роман, згадайте попередні стосунки. Уроки з минулого допоможуть вам не оступитися цього разу. Також варто приділити час своєму здоров’ю.

У суботу Стрільці нарешті зможуть трохи відпочити. Побалуйте себе і зробіть те, про що давно думали. Будьте щирими з собою та іншими.

Субота Козерогів буде сповнена приємними новинами. Знайдіть час, щоб трохи поміркувати над поточним станом справ.

Сприятливий день для Водоліїв. Завдяки вашій далекоглядності ви зможете досягти прогресу у всіх сферах життя.

У суботу Рибам знадобиться все їхнє терпіння і наполегливість, щоб вирішити проблеми на свою користь. Дійте мудро ― і все вийде.

