Такі ласощі сподобаються вашим рідним. Учасники «МастерШеф» поділилися з STB.UA рецептами імбирного печива, яке можна легко приготувати в домашніх умовах. Знадобиться всього година-півтори вашого часу! Отже, топ-5 рецептів імбирного печива!

Інгредієнти:

Більше на тему: Домашнє печиво: 10 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

Приготування:

Приготування глазурі:

Більше на тему: Десерти на Новий рік 2022

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Рецепт брауні на Новий рік

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Більше на тему: Горіхове печиво: рецепт приготування в домашніх умовах

Приготування:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.