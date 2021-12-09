Гороскоп на 10 грудня 2021 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 10 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе має відбутися в цей день? Для кого п’ятниця буде вдалою, а для кого ― повною розчарувань? Дізнайтеся в гороскопі на 10 грудня від екстрасенсів СТБ.
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Овен
П’ятниця буде сприятливим днем для саморефлексії. Якщо ви озирнетеся назад, то напевно знатимете, куди йти далі.
Телець
Перешкоди в роботі спонукатимуть Тельців до переосмислення ситуації. Завдяки своїй розважливості ви знайдете правильне рішення.
Близнюки
Зірки радять Близнюкам бути впевненішими в цей день. Не соромтесь, сміливо висловлюйте свою думку. Колеги та знайомі оцінять вашу прямоту.
Рак
У п’ятницю на Раків чекає виснажливий день на роботі. Ви матимете вирішити безліч справ і тримати удар перед конкурентами. Зате вечір буде приємним для вас.
Лев
Ретельно обміркуйте свій план, перш ніж здійснити його. Хтось буде вдячний вам за хорошу пораду і не залишиться в боргу.
Діва
П’ятниця буде сповнена змін для Дів. Якщо ви наважитеся зробити крок у незвідане, то отримаєте імпульс у розвитку. Проте покладайтеся не тільки на свою інтуїцію, а й на холодний розум.
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Терези
У гармонії з партнером Терези черпають нові сили. Зробіть щось приємне для коханої людини у п’ятницю. У роботі все йтиме за планом.
Скорпіон
Невдалий день для Скорпіонів. Накопичена за тиждень втома дасться взнаки, і ви насилу зможете тримати себе в руках. Не беріть на себе забагато цього дня. Краще перенести всі важливі справи на понеділок.
Стрілець
Насолоджуйтесь спогляданням свого життя, але не впадайте у меланхолію. Знайдіть час, щоб втілити в реальність проєкт, який давно відкладається.
Козеріг
Зірки рекомендують Козерогам бути сміливішими у п’ятницю. Займіться тим, чого раніше уникали. Відкрийте свої почуття близькій людині. Це зробить вас щасливішими.
Водолій
Ініціативність і впевненість у собі ― запорука успіху Водоліїв. Але не дозволяйте недоброзичливцям грати на ваших емоціях.
Риби
У п’ятницю Риби отримають гарну пораду від близької людини. Скористайтеся нею! У сфері здоров’я все буде гаразд.
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