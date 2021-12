З настанням Нового року 2022 кожен із нас очікує, що все погане залишиться у 2021, а з першим боєм курантів у нашу оселю ввійде чарівник із торбиною радощів, приємних сюрпризів і веселощів. Щороку роль Дідуся Мороза виконуємо саме ми, даруючи рідним і близьким багато позитивних емоцій і матеріальних подарунків. Та поки цей момент настане, ми встигаємо добряче поламати голову над тим, що ж такого цікавенького подарувати нашим батькам. Редакція сайту STB.UA зібрала найкращі варіанти подарунків на Новий рік батькам.

Звісно, можна обмежитися банальним тортиком і невеличким сувеніром, однак наші батьки все ж заслуговують на краще. Тож давайте поміркуємо разом, що їм буде приємніше знайти під ялинкою. Можна запитати напряму, що до вподоби татові та мамі, або ж чого бракує в домашньому господарстві. Це буде дуже практичний і потрібний подарунок. Однак ми хочемо здивувати, чи не так? Тож міркуємо далі.

Як відомо, 90% людей мають власні хобі. Якщо йдеться про батька, то він може бути завзятим риболовом чи фотографом. У такому випадку йому сподобається вудка з новим оснащенням, поплавок чи водонепроникні чоботи, якщо старі зносилися. Для любителя фото підійде тринога (штатив), нова оптика для фотоапарата чи зйомні об’єктиви. Аби точно дізнатися, чого бракує для хобі, ліпше запитати у розмові.

Щодо мами, то актуальними будуть аксесуари для рукоділля, якщо вона полюбляє творити руками. Наприклад, чудовим подарунком буде гарна скринька для ниток і голок. Якщо ж ваша мама надає перевагу активному відпочинку, то їй сподобається абонемент у басейн або ж на йогу. Також не забувайте про парфумерію або ароматичні свічки. Доглядова косметика завжди необхідна річ на туалетному столику будь-якої жінки.

Приємним подарунком для обох батьків буде: постільна білизна, ковдра, плед, або ж (якщо, звісно, дозволяють фінанси) подорож на двох у чарівне місце.

Та який подарунок ви б не обрали, найприємніше буде, якщо ви просто приїдете до своїх батьків на новорічні чи різдвяні свята, аби кілька днів провести з тими, хто любить вас понад усе на світі. Гарних свят!

