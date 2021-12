Гороскоп на 9 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Кому день принесе зміни в житті, а хто має серйозно зайнятися плануванням? Дізнайтесь у гороскопі на 9 грудня від екстрасенсів СТБ.

У четвер Овнам варто трохи послабити звичний самоконтроль і дисципліну. Не переоцінюйте своїх сил. Приділіть більше часу відпочинку.

Ви даєте іншим підтримку і відчуття безпеки. За це вас цінують колеги та рідні. Виявіть ці якості по максимуму в четвер ― і на вас чекатиме успіх.

Близнюки часто віддають себе цілком іншим і забувають про особисте життя. Це має припинитись. Забудьте хоч на день про оточення і приділіть собі час!

У четвер ваш фізичний та емоційний стан буде краще, ніж зазвичай. Використайте цей момент для досягнення поставленої мети.

Не панікуйте, якщо не зможете дотримуватися всіх дедлайнів у четвер. Нерви не вирішать проблеми. Важливо підійти серйозно до планування, і тоді ви зможете уникнути втрат.

Перш ніж ухвалити рішення, Дівам треба врахувати всі можливі ризики. Тільки мудрість і терпіння допоможуть вам просунутися вперед.

У четвер серце Терезів відкриється новому. Ви зможете нарешті поговорити щиро зі своїм партнером. Також варто звернути увагу на здоров’я.

Частіше робіть перерви в четвер. Це допоможе зберегти сили до кінця робочого дня, незважаючи на всю завантаженість. Увечері можлива гарна новина.

У четвер винахідливість Стрільців буде на максимумі. Ніщо не сховається від вас цього дня. Ви вміло виявлятимете секрети інших і зможете використати їх у власних інтересах.

Козероги, дозвольте собі змінитися! Настав час шукати новий напрямок діяльності. Зараз для цього, як ніколи, слушний час.

У четвер емоційна енергія Водоліїв може впасти. Ви ігноруватимете нагадування і роздратовано реагуватимете на перешкоди. Приділіть більше часу собі цього дня.

Не витрачайте свій вільний час на людей, які забирають усі сили. Краще приділіть їх родині та партнеру. Більше кажіть про те, що відчуваєте.

