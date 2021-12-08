Гороскоп на 9 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Кому день принесе зміни в житті, а хто має серйозно зайнятися плануванням? Дізнайтесь у гороскопі на 9 грудня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

У четвер Овнам варто трохи послабити звичний самоконтроль і дисципліну. Не переоцінюйте своїх сил. Приділіть більше часу відпочинку.

Телець

Ви даєте іншим підтримку і відчуття безпеки. За це вас цінують колеги та рідні. Виявіть ці якості по максимуму в четвер ― і на вас чекатиме успіх.

Близнюки

Близнюки часто віддають себе цілком іншим і забувають про особисте життя. Це має припинитись. Забудьте хоч на день про оточення і приділіть собі час!

Рак

У четвер ваш фізичний та емоційний стан буде краще, ніж зазвичай. Використайте цей момент для досягнення поставленої мети.

Лев

Не панікуйте, якщо не зможете дотримуватися всіх дедлайнів у четвер. Нерви не вирішать проблеми. Важливо підійти серйозно до планування, і тоді ви зможете уникнути втрат.

Діва

Перш ніж ухвалити рішення, Дівам треба врахувати всі можливі ризики. Тільки мудрість і терпіння допоможуть вам просунутися вперед.

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Терези

У четвер серце Терезів відкриється новому. Ви зможете нарешті поговорити щиро зі своїм партнером. Також варто звернути увагу на здоров’я.

Скорпіон

Частіше робіть перерви в четвер. Це допоможе зберегти сили до кінця робочого дня, незважаючи на всю завантаженість. Увечері можлива гарна новина.

Стрілець

У четвер винахідливість Стрільців буде на максимумі. Ніщо не сховається від вас цього дня. Ви вміло виявлятимете секрети інших і зможете використати їх у власних інтересах.

Козеріг

Козероги, дозвольте собі змінитися! Настав час шукати новий напрямок діяльності. Зараз для цього, як ніколи, слушний час.

Водолій

У четвер емоційна енергія Водоліїв може впасти. Ви ігноруватимете нагадування і роздратовано реагуватимете на перешкоди. Приділіть більше часу собі цього дня.

Риби

Не витрачайте свій вільний час на людей, які забирають усі сили. Краще приділіть їх родині та партнеру. Більше кажіть про те, що відчуваєте.

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