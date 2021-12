Сон важливий для будь-якої людини. Особливо в сучасному динамічному світі. Стреси, втома від роботи, поспіх часто порушують режим дня. А це негативно позначається на здоров’ї. Що робити, якщо вас мучить безсоння? Про те, що потрібно зробити, щоб швидко заснути, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Основна причина безсоння ‒ постійні стреси на роботі, перевтома й порушення режиму дня. Для нормальної роботи потрібен повноцінний відпочинок: 8-годинний сон, відпочинок на вихідних та у відпустці. Також для того, щоб нормалізувати сон, важливо не брати роботу додому.

Фізична активність ‒ це здорово. Однак спортивні тренування збуджують нервову систему й через це людині потім складно заснути. Для того, щоб вирішити це питання, ми рекомендуємо відвідувати спортзал мінімум за 6 годин до сну. Краще зробити ранкову гімнастику. Вона дуже корисна.

Для того, щоб не було безсоння, нервова система повинна бути спокійною. А ось перегляд фільмів жаху, трилера або мелодрами явно мозок і нервову систему не заколишуть, а навпаки. Тож радимо відкласти перегляд телевізора до вихідних. А перед сном краще книжку почитати.

Якщо перед сном прийняти теплу ванну, то вам вдасться швидко віддатися в обійми Морфея. Рекомендовано приймати ванну через годину після їжі не довше ніж 20 хвилин. Для кращого ефекту можна використовувати олії календули й меліси.

Полин ‒ найкращий засіб для боротьби з безсонням. Рецепт настоянки нескладний: 1‒2 ст. л. коренів або трави полину звичайного настояти в 2 склянках окропу протягом 2 годин. Пити перед сном.

Так, як би дивно це не звучало, проте для міцного та швидкого сну рекомендовано поїсти. Та не просто, а правильно. Можна з’їсти трохи каші, булочку, банан, випити склянку молока. Тільки не варто перегинати з борошняними продуктами, все в міру.

Так, повільна прогулянка у вечірній час сприяє міцному сну. Під час прогулянки температура природним способом підвищиться, а коли вона опуститься, то захочеться спати.

Пам’ятайте, для людей, які в постійному стресі, безсоння ‒ найвірніший друг. Тому постарайтеся обмежити себе від поганих думок. Слідкуйте за своїм здоров’ям. Стрес може призвести до більш серйозних захворювань.

І найголовніше: якщо вас протягом тривалого часу мучить безсоння, то все-таки краще не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря.

Будьте здорові!

