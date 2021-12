Давно астрологи вважають, що на життя людини впливають зірки та планети. Деякі планети є покровителями людей, по сузір’ях читають долі. Найближче до нас небесне тіло ― Місяць ― впливає на припливи та відливи, розвиток рослин, настрій та здоров’я людей. Місячний календар на грудень 2021 року підкаже, які дати будуть під впливом Місяця вдалими і для яких справ.

У грудні не буде місячного затемнення, зате 9 грудня передбачається сонячне затемнення.

Молодик очікується 4 грудня о 10 годині 42 хвилини.

Повня буде 19 грудня о 07 годині 35 хвилин.

Місяць ростиме з 5 по 18 грудня 2021 року.

Спадний Місяць очікується з 1 по 3 і з 20 по 31 грудня 2021 року.

1 грудня, 2 грудня, 4 грудня, 6 грудня, 7 грудня, 11 грудня, 12, грудня, 13 грудня, 17 грудня, 20 грудня, 21 грудня, 22 грудня, 23 грудня, 26 грудня, 27 грудня, 28 грудня, 31 грудня.

сприятливі дні для схуднення та ліпосакції в грудні: 15―29.

сприятливі для медичних рішень у грудні: 14, 19, 20, 21 22, 23, 24, 27, 29, 30.

сприятливі дні для весілля та вінчання у грудні: 5, 9―11, 14―19.

сприятливі дні для відпочинку в грудні: 6, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 25.

сприятливі дні для купівлі автомобіля чи квартири в грудні: 12, 14―16, 18.

сприятливі дні зачаття в грудні: 4, 5, 13.

сприятливі дні посадки квітів у грудні: 15, 16, 20, 21, 25, 26.

Енергетично сприятливі дні грудня: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24―26, 28, 29, 31.

Для початку будь-яких справ: 3, 19, 27, 30.

Енергетично несприятливі дні: 7, 13, 19, 22, 23, 27.

