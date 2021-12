Література для малечі і підлітків ‒ найуспішніший сегмент книжкового ринку, бо навіть у тих родинах, де дорослі не читають, купують книжки для дітей. Читайте в нашому матеріалі п’ятірку найяскравіших дитячих книг, які зацікавлять кожного. Навіть того, хто не любить читати.

Український книжковий ринок за останні роки розквіт неймовірною кількістю цікавих дитячих видань.

Не шукайте секрету, як змусити дітей читати, шукайте видне місце, на якому залишити цю книгу. Це світовий бестселер, від якого діти, насправді, шаленіють. З погляду вікової психології, це дуже правильна книжка. Так кажуть німецькі психологи, бо через неї діти вчаться докопуватись до суті речей і знають, як постояти за себе.

Казка про маленьку дівчинку, про її важку хворобу і про химерних звірів, яких бачить тільки вона. Це не звичайна дівчинка, а маленька Марія Примаченко. Та сама відома українська художниця. Навіть якщо раптом ви не чули про таку художницю, то бачили її всесвітньо відомі картини. Тому й малюнки звірят у книжці дуже красиві.

У книзі зібрані особливі оповідання для емоційного розвитку дитини. Чуттєвий і лагідний тон, особлива тематика… Книга розповідає про те, що робити, коли тобі сумно.

Історія про мумі-тролів. Дитяча класика про сімейні цінності і складні життєві дилеми. До речі, в цій історії є епізод, де до Землі наближається величезна комета, а мумі-тролі замість того, щоб панікувати, танцюють. А ще у них є правило: коли десь моторошно і протяжно виє гієна, треба співати пісню про джмеля на карнавалі.

Пам`ятаєте Лару Крофт, розкрадачку гробниць? Це подібна за настроєм історія про підлітків, які опиняються в Єгипті, щоб розгадати таємницю Нефертіті. Лара Крофт нервово читає в куточку.

