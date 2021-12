Як схуднути до Нового року за місяць

Новий рік 2022 з кожним днем все ближче. Звичайно, в таке свято хочеться виглядати ідеально! Але, на жаль, багато дівчат за місяць до цього розуміють, що улюблені вечірні сукні вже не сидять по фігурі. Які є способи швидкого схуднення до Нового року – читайте в матеріалі.

Отже, перед святом краще не вдаватися до складних дієт, з яких потрібно потім довго виходити. А ось завдяки втраті рідини цілком можна скинути трохи зайвої ваги. Сіль – ось через що рідина затримується в організмі! Спробуйте короткочасну безсольову дієту – як мінімум тиждень не соліть свою їжу взагалі. І відмовтеся від солоних продуктів. Результат вас здивує – всього лише відмова від солі може допомогти вам скинути за тиждень два кілограми, а якщо ще й займатися фізичними вправами, то результат може бути і краще!

Також відмовтеся від алкоголю та кави. Сформуйте свій раціон, включивши в нього продукти, що сприяють виведенню рідини, такі як хліб грубого помелу, мюслі, горіхи, яблука, капуста і зелень.

Пам’ятайте: ваш раціон не повинен бути мізерним, навіть коли ви худнете. Дієта – це не голодування, а грамотний вибір збалансованої їжі. При складанні раціону враховуйте свої харчові уподобання, щоб зміни в харчуванні були для вас максимально комфортні. Дієтологи рекомендують дотримуватися раціону з достатньою кількістю білка (20-40% калорійності щоденного раціону), жирів (20% калорійності раціону) і вуглеводів (40-60% калорійності раціону, причому на частку простих вуглеводів може припадати до 20%).

За пару днів до торжества можна сходити в лазню, щоб потім випарувалися і зайві кілограми. Перед цим можете намазати на тіло мед, змішаний з морською сіллю – результат посилиться, та й пілінг це непоганий. Ось тільки відмовтеся від походу в лазню, якщо у вас є проблеми з серцем або діабет.

Напередодні не зайвим буде влаштувати кефірний день (можна яблучний). Триденна гречана дієта теж дасть позитивні результати – мінус три кілограми. Якщо ви вдалися до розвантаження, то яблука або кефір треба вживати кожні три години, при цьому пийте більше чистої води.

Тренування ніхто не відміняв. Займайтеся собою щодня. Комплекс вправ повинен бути добре підібраний, ви повинні по максимуму викладатися, добре пріючи. Кардіонагрузки або аеробні підійдуть найкраще. Біг, плавання – це все відмінний спосіб швидко схуднути. Так навіть якщо ви просто будете танцювати під динамічну музику – це теж добре позначиться на фігурі.

Але незважаючи на всю користь, яку дають заняття спортом, у фізичних вправ є «норма» (вона у кожного своя і залежить від рівня підготовки), перевищення якої може привести до травми або проблем з серцево-судинною системою.

Краще все вищеперелічене поєднувати з, наприклад, обгортанням. Наприклад, ефективні обгортання з меленої кави, меду, бурих водоростей. Ви зможете підтягнути сідниці, животик і стегна стануть менше.

Також зверніть увагу на масаж для схуднення. Місяця цілком вистачить, щоб підтягнути шкіру і прибрати 5-7 сантиметрів. Для цього варто вибирати антицелюлітний, вакуумно-роликовий або LPG-масаж, кавітацію або ендосферу.

Новий рік все ближче, а результати схуднення не радують вас? Не впадайте у відчай, ви все одно можете зустріти рік красивою! Вам допоможе втягуюча білизна. Зараз легко можна купити боді, комбідрес, трусики, шортики з утягуючим ефектом – вони сядуть на вас як друга шкіра. Фігура буде виглядати більш стрункою, під одягом ця білизна непомітна. А головне – крім утяжки така білизна ще й підтримує в тонусі м’язовий корсет.

