Гороскоп на грудень 2021 року підкаже, як закінчиться рік і що обіцяють зірки. На що чекати кожному знаку зодіаку? Кому варто ввімкнути режим економії, а хто може зненацька отримати надбавку до зарплати? Читайте гороскоп на грудень 2021 року від двічі переможця та судді «Битви екстрасенсів», експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця та астролога Хаяла Алекперова.

Початок грудня обіцяє Овнам просування у сфері кар’єри. Ваші старання не залишаться непоміченими. А тому зірки радять бути активнішими ― пропонуйте свої ідеї та сміливіше беріться за нові починання. Наприкінці місяця подбайте про своє здоров’я ― є велика ймовірність застуди.

У цей період Тельцям варто уважніше ставитись до рутинної роботи. Адже саме в тих завданнях, які здаються представникам знака простими і навіть нудними, є велика ймовірність припуститися прикрої помилки. Наприкінці місяця зірки обіцяють приємні сюрпризи. Швидше за все, близькі порадують вас подарунком, про який ви давно мріяли.

Розташування небесних тіл обіцяє Близнюкам успіх у фінансових питаннях. Представники знака зможуть помітно покращити свій добробут. Головне при цьому ― не відмовлятися від нових починань, навіть якщо вони здаються вам надто складними. Наприкінці місяця можливі перспективні знайомства. На вашому шляху з’явиться людина, яка позитивно вплине на ваше життя.

У грудні Раки можуть зіткнутися з великою кількістю завдань, які доведеться вирішувати відразу і без зволікань. Порада зірок ― «поспішати повільно» та правильно розставляти пріоритети. Оскільки хапаючись за всі справи одночасно, ви ризикуєте ніде не досягти успіху. Кінець грудня ― сприятливий час для щирих розмов із близькими людьми. Ви зможете вирішити давні розбіжності.

У цей період Леви можуть зіткнутися з певними перешкодами на своєму шляху. Але не варто бігти напролом і кидати всі сили, щоби подолати їх. Зірки радять набратися терпіння. Уже ближче до середини місяця успіх буде на вашому боці. Кінець грудня обіцяє несподівані подорожі. Не варто боятися спонтанних поїздок ― вони обіцяють вам позитивні емоції.

Зірки радять Дівам не поспішати з ухваленням важливих рішень. Зараз ваш емоційний стан може розгойдуватися подібно до маятника. І зробити правильний вибір у такій ситуації дуже складно. А тому переключіть увагу і просто насолоджуйтеся щодня, не вимагаючи від себе активних дій. Кінець грудня ― вдалий час, щоб позбавитися шкідливих звичок. Ваша сила волі буде на максимумі.

Розташування небесних тіл обіцяє Терезам нові перспективи в кар’єрі. Те, що здавалося невловимою мрією, може стати реальністю, від якої вас відділяє всього кілька кроків. Не бійтеся ризикнути і зробити їх. А ось зі здоров’ям варто бути акуратнішими. Є велика ймовірність, що про себе нагадають давні недуги.

Властива представникам знака замкнутість у грудні може зіграти з ними злий жарт. Замовчуючи своє невдоволення чи образу, ви ризикуєте накопичити негативні емоції у снігову кулю. І втратити контроль над нею в цей період дуже просто. А тому, щоб банальна дрібниця не стала останньою краплею перед конфліктом з оточенням, краще вчасно говоріть про те, що вас не влаштовує. Натомість у фінансових питаннях Скорпіонів супроводжуватиме удача. Зірки обіцяють вам несподіваний прибуток.

У цей період Стрільці можуть дуже багато часу приділяти професійним завданням, відсуваючи особисте життя далеко на задній план. Але робити цього не варто, оскільки конфлікт із близькою людиною може і без того розгорітися на рівному місці. Наприкінці місяця зірки обіцяють представникам знака позитивні емоції. Цілком імовірно, що кохана людина порадує вас приємним сюрпризом.

Зірки обіцяють Козерогам серйозні придбання в цей період. Те, що ви довго хотіли купити, може стати вашим. І єдиною перешкодою в цьому випадку можуть стати лише ваші внутрішні табу. Кінець місяця ― час душевних зустрічей. У вашому житті може з’явитися близька людина, з якою ви давно не спілкувалися.

Зірки радять не поспішати з висновками щодо людей, які з’являються у вашому житті. Є велика ймовірність, що ви прийматимете бажане за дійсність. І щоб не зіткнутися з розчаруваннями, не варто беззастережно довіряти новим у вашому житті людям. Натомість фінансова сфера помітно порадує Водоліїв. Ви маєте всі шанси збільшити свій дохід.

Рибам варто триматися подалі від песимістів і частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме вона допоможе вам досягти успіху, на відміну від коментарів та порад сторонніх людей, які, швидше за все, зіб’ють вас із правильного шляху. Кінець грудня ― вдалий час для душевних розмов із близькими. У вас вдасться мирно обговорити навіть найбільш неоднозначні питання.

