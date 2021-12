Депресія — це не просто поганий настрій або невдоволення собою. Депресія — це захворювання, при якому людина тривалий час відчуває себе пригніченою, втрачає інтерес до улюблених занять та не може виконувати повсякденну роботу. За даними ВООЗ, у всьому світі депресією страждають близько 300 мільйонів людей. А в Україні депресія — це один із найпоширеніших психічних розладів. Які ознаки депресії, а головне, як з нею впоратися — про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Якщо ви помітили, що поганий настрій в сукупності з мінімум п’ятьма із перелічених нижче симптомів зберігається понад два тижні, то, ймовірно, йдеться про клінічну депресію. Будьте уважні до такого стану, адже депресія може послабити стресостійкість та порушити нормальну життєдіяльність, і тим самим перейти у важчу форму.

Депресія виникає внаслідок сукупності різних соціальних, психологічних та біологічних факторів. Як правило, депресію провокують негативні події (безробіття, смерть близьких, стрес, психологічна травма). Також в деяких випадках простежується взаємозв’язок між депресією та фізичним здоров’ям: наприклад, серцево-судинні захворювання можуть викликати депресивний стан.

Депресія може протікати в легкій, середній та важкій формі. Дві останні форми найчастіше вимагають медикаментозного лікування, але, крім цього, необхідно докладати зусиль та заручитися підтримкою близьких. Якщо ви підозрюєте, що страждаєте депресією, то слід дотримуватися таких рекомендацій психологів:

Одеса (048) 737 7676

Харків (057) 759 7676

Київ (044) 228 7676

Донецьк (062) 213 7676

Луганськ (064) 272 7676

Дніпро (056) 767 7676

Чернівці (037) 290 7676

І.-Франківськ (034) 273 7676

Херсон (055) 239 7676

Львів (032) 253 7676

Миколаїв (0512) 59 76 76

Мобільна лінія служби психологічної допомоги 067-133-15-50

Пам’ятайте, що депресія — це досить поширена проблема, яка може торкнутися кожного. Але головне, що з нею цілком можна впоратися і повернутися до колишнього життя з хорошим самопочуттям.

