Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 6 по 12 грудня 2021 року.

Цього тижня в Овнів є можливість розрахуватися зі старими боргами. Можливо, ви зустрінете давнього знайомого з цікавою пропозицією. Тиждень підходить для вирішення складних проблем і визначення цілей на наступний рік. Не варто здійснювати великі покупки.

У Тельців не ресурсний тиждень, який варто витратити на наведення ладу у своєму житті. Можливо, час зайнятися фізичною підготовкою і звернутися до спортзалу або тренера.

Для Близнюків настає успішний робочий тиждень. Тримайте на оці конкурентів ― вони можуть несподівано почати діяти. Вдалий час для налагодження стосунків із другою половинкою. Якщо не концентруватися на негативних емоціях, можна отримати достойний результат по проєктах.

Початок грудня підходить для планування місяця та 2022 року. Не варто робити незапланованих фінансових операцій та піддаватися емоціям. Можливо, хтось зі старих знайомих готує вам приємний сюрприз.

У Левів прекрасний тиждень у сенсі романтичних стосунків: ті, хто має другу половинку, зможуть перейти на новий рівень, а інші мають шанс зустріти своє кохання в найнеочікуванішому місці. Будьте терплячими і сміливими.

Для Дів тиждень може стати поворотним ― нова людина в житті може привести вас до нової професії, що змінить коло спілкування та цінності. Варто уважно обдумувати всі робочі пропозиції на початку грудня та оцінити, чи потрібні зміни в житті.

Для Терезів з 6 грудня починається вдалий час: усі справи ладнатимуться,, успіх супроводжуватиме вас щодня. Варто концентруватися на справах і не впускати негативні емоції в життя.

Скорпіони можуть пережити бурхливий роман, який може перерости у серйозні стосунки. Цього тижня доведеться ухвалювати багато рішень і розставляти пріоритети.

У середині тижня Стрільці можуть зустріти наставника, який допоможе не тільки з вирішенням проблем, а й із майбутнім плануванням та кар’єрою.

Справи, зроблені на початку грудня, задаватимуть тон на наступні пів року, тому варто спланувати все, чого ви хотіли досягти найближчим часом.

Для Водоліїв тиждень підходить для вирішення «паперових» проблем і підписання договорів. Ваша допомога може знадобитися комусь із близьких.

Для Риб цього тижня буде ідеальний час для вирішення сімейних питань та розстановки пріоритетів у стосунках. Можливо, варто кинути оком навкруги.

