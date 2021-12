Гороскоп на 6 грудня 2021 року розкриє, на кого чекають романтичні пригоди, а кому варто звернути увагу на своє здоров’я. Читайте гороскоп на 6 грудня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

У понеділок варто бути обережними ― є небезпека хвороб І травм. Краще уникайте людних місць.

На роботі можуть виникнути непередбачувані труднощі. Варто зберігати спокій і зосереджуватися на своїх завданнях.

Можуть виникнути труднощі у спілкуванні з близькими та родичами. Не варто загострювати конфлікти.

Раки можуть провести вигідну фінансову операцію. Якщо бути в ресурсі, можна досягти успіху на роботі.

Левам будуть необхідні зібраність та впевненість ― можливо, ви опинитеся в центрі уваги.

Для Дів понеділок буде дуже ресурсним ― можна встигнути зробити набагато більше справ, ніж зазвичай. Проте не варто вплутуватись у будь-які конфлікти.

Предмет вашого романтичного інтересу може звернути на вас увагу ― можна допомогти цьому, якщо бути впевненими у собі та не боятися.

Нові проєкти та завдання на роботі можуть початися з дрібних труднощів. Варто сконцентрувати всю увагу, щоб не допускати помилок.

Вдома можуть виникнути проблеми через комунальні служби. Можливо, доведеться робити ремонт або заміну якихось приладів.

У понеділок для Козерогів може випасти можливість пройти навчання, яке допоможе в роботі та кар’єрі.

Водоліям варто звернути пильну увагу на коло спілкування ― хтось із близьких може підвести у важливій справі.

У Риб імовірний початок нової справи, яка може змінити життя. У понеділок доведеться проявити у повній мірі всі свої позитивні якості.

Більше на тему: Як очистити дім від нечисті

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.