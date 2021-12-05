Гороскоп на 6 грудня 2021 року розкриє, на кого чекають романтичні пригоди, а кому варто звернути увагу на своє здоров’я. Читайте гороскоп на 6 грудня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

У понеділок варто бути обережними ― є небезпека хвороб І травм. Краще уникайте людних місць.

Телець

На роботі можуть виникнути непередбачувані труднощі. Варто зберігати спокій і зосереджуватися на своїх завданнях.

Близнюки

Можуть виникнути труднощі у спілкуванні з близькими та родичами. Не варто загострювати конфлікти.

Рак

Раки можуть провести вигідну фінансову операцію. Якщо бути в ресурсі, можна досягти успіху на роботі.

Лев

Левам будуть необхідні зібраність та впевненість ― можливо, ви опинитеся в центрі уваги.

Діва

Для Дів понеділок буде дуже ресурсним ― можна встигнути зробити набагато більше справ, ніж зазвичай. Проте не варто вплутуватись у будь-які конфлікти.

Терези

Предмет вашого романтичного інтересу може звернути на вас увагу ― можна допомогти цьому, якщо бути впевненими у собі та не боятися.

Скорпіон

Нові проєкти та завдання на роботі можуть початися з дрібних труднощів. Варто сконцентрувати всю увагу, щоб не допускати помилок.

Стрілець

Вдома можуть виникнути проблеми через комунальні служби. Можливо, доведеться робити ремонт або заміну якихось приладів.

Козеріг

У понеділок для Козерогів може випасти можливість пройти навчання, яке допоможе в роботі та кар’єрі.

Водолій

Водоліям варто звернути пильну увагу на коло спілкування ― хтось із близьких може підвести у важливій справі.

Риби

У Риб імовірний початок нової справи, яка може змінити життя. У понеділок доведеться проявити у повній мірі всі свої позитивні якості.

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