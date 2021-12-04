Гороскоп на 5 грудня 2021 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 5 грудня 2021 року розкриє, на кого чекають романтичні пригоди, а кому варто звернути увагу на своє здоров’я. Читайте гороскоп на 5 грудня від екстрасенсів СТБ.
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Овен
У неділю Овни зможуть відпочити від справ і присвятити день сім’ї та спілкуванню з приємними людьми. Можлива добра звістка про плани на грудень.
Телець
Для Тельців важливо залишатися вдома ― якщо не бути обережними, можлива небезпека травм або захворювань.
Близнюки
У неділю Близнюки можуть отримати заманливу ділову пропозицію. Варто добре все обдумати, перш ніж її прийняти.
Рак
Якщо не проґавите шанс, то можете почати романтичні стосунки з людиною, яка змінить ваше життя.
Лев
У Левів не ресурсний день, вам бракуватиме енергії для вирішення будь-яких важливих питань. Варто набратися сил і підготуватися до нового робочого тижня.
Діва
У Дів час для самоосвіти. Випаде гарна можливість дізнатися важливу інформацію про майбутні проєкти і засвоїти необхідні навички.
Терези
У неділю Терези можуть випадково зустріти кохання свого життя. Якщо прислухатися до своїх почуттів, то можна знайти щастя.
Скорпіон
На Скорпіонів чекають приємні зустрічі з дорогими людьми. Можливо, хтось зробить чудовий сюрприз або порадує гарними новинами.
Стрілець
У Стрільців є небезпека захворіти, якщо не бути уважними в публічних місцях. Краще залишитися вдома, якщо немає термінових справ.
Козеріг
Козерогам варто набиратися енергії та зайнятися улюбленим хобі або придумати нове. Великі фінансові операції краще відкласти.
Водолій
Неділя у Водоліїв пройде під знаком позитивних емоцій. Можливо, знадобиться максимально відкрити почуття перед близькою людиною.
Риби
У Риб може відбутися зустріч із людиною, яка стане авторитетом у якихось справах. У неділю є шанс розширити свої знання у важливій для вас сфері.
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