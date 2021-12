Гороскоп на 5 грудня 2021 року розкриє, на кого чекають романтичні пригоди, а кому варто звернути увагу на своє здоров’я. Читайте гороскоп на 5 грудня від екстрасенсів СТБ.

У неділю Овни зможуть відпочити від справ і присвятити день сім’ї та спілкуванню з приємними людьми. Можлива добра звістка про плани на грудень.

Для Тельців важливо залишатися вдома ― якщо не бути обережними, можлива небезпека травм або захворювань.

У неділю Близнюки можуть отримати заманливу ділову пропозицію. Варто добре все обдумати, перш ніж її прийняти.

Якщо не проґавите шанс, то можете почати романтичні стосунки з людиною, яка змінить ваше життя.

У Левів не ресурсний день, вам бракуватиме енергії для вирішення будь-яких важливих питань. Варто набратися сил і підготуватися до нового робочого тижня.

У Дів час для самоосвіти. Випаде гарна можливість дізнатися важливу інформацію про майбутні проєкти і засвоїти необхідні навички.

У неділю Терези можуть випадково зустріти кохання свого життя. Якщо прислухатися до своїх почуттів, то можна знайти щастя.

На Скорпіонів чекають приємні зустрічі з дорогими людьми. Можливо, хтось зробить чудовий сюрприз або порадує гарними новинами.

У Стрільців є небезпека захворіти, якщо не бути уважними в публічних місцях. Краще залишитися вдома, якщо немає термінових справ.

Козерогам варто набиратися енергії та зайнятися улюбленим хобі або придумати нове. Великі фінансові операції краще відкласти.

Неділя у Водоліїв пройде під знаком позитивних емоцій. Можливо, знадобиться максимально відкрити почуття перед близькою людиною.

У Риб може відбутися зустріч із людиною, яка стане авторитетом у якихось справах. У неділю є шанс розширити свої знання у важливій для вас сфері.

