Гороскоп на 4 грудня 2021 року допоможе дізнатися, для кого день буде вдалим, а на кого чекають розчарування та проблеми. Читайте гороскоп на 4 грудня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

У Овнів субота буде важким днем: можливі неприємні відкриття і приголомшливі новини. Не варто піддаватися негативним емоціям.

Телець

Тельцям у суботу варто взяти перерву від важкої роботи і розслабитися. День не дуже підходить для активного спілкування, краще провести час вдома.

Близнюки

На Близнюків чекає важлива новина, яка може вплинути на їхню роботу і кар’єру загалом. Можливо, у суботу доведеться виділити час для праці.

Рак

У цей день Раки можуть пережити кілька неприємних моментів через нові відкриття. Можливі зустрічі з давніми знайомими і нові романтичні побачення.

Лев

У Левів не час для гучних вечірок. Краще провести день із дорогою людиною, яка, можливо, потребує вашої уваги та допомоги.

Діва

У суботу життя Дів може істотно змінитися через новини, які прийдуть від важливої людини. Необхідно уважно обдумувати всі вчинки.

Терези

Для Терезів субота стане нелегкою. Може настати апатія до спілкування та великих компаній. Можливо, вам захочеться попросити допомоги у друзів.

Скорпіон

Скорпіонам суботу краще провести з меншою кількістю людей. Емоції необхідно скерувати в позитивне русло ― на нові ідеї, нове хобі або концерт.

Стрілець

Можлива зустріч, здатна вплинути на наступні кілька років. Варто уважно обдумувати всі вчинки та угоди, які будуть запропоновані.

Козеріг

Для Козерогів може відкритися нова можливість ― підвищення, краще місце для роботи, премія або дуже вигідний партнер.

Водолій

У суботу Водолії можуть зустріти людину з минулого, яка допоможе вирішити важливі питання, які вже давно залишаються відкритими.

Риби

Для Риб субота ― вдалий день для дозвілля з друзями або коханою людиною. Є шанс освіжити ваші почуття.

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