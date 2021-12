Гороскоп на 4 грудня 2021 року допоможе дізнатися, для кого день буде вдалим, а на кого чекають розчарування та проблеми. Читайте гороскоп на 4 грудня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌тиждень‌ з ‌29 листопада ‌по‌ ‌5 грудня ‌2021‌ ‌року

У Овнів субота буде важким днем: можливі неприємні відкриття і приголомшливі новини. Не варто піддаватися негативним емоціям.

Тельцям у суботу варто взяти перерву від важкої роботи і розслабитися. День не дуже підходить для активного спілкування, краще провести час вдома.

На Близнюків чекає важлива новина, яка може вплинути на їхню роботу і кар’єру загалом. Можливо, у суботу доведеться виділити час для праці.

У цей день Раки можуть пережити кілька неприємних моментів через нові відкриття. Можливі зустрічі з давніми знайомими і нові романтичні побачення.

У Левів не час для гучних вечірок. Краще провести день із дорогою людиною, яка, можливо, потребує вашої уваги та допомоги.

У суботу життя Дів може істотно змінитися через новини, які прийдуть від важливої людини. Необхідно уважно обдумувати всі вчинки.

Для Терезів субота стане нелегкою. Може настати апатія до спілкування та великих компаній. Можливо, вам захочеться попросити допомоги у друзів.

Скорпіонам суботу краще провести з меншою кількістю людей. Емоції необхідно скерувати в позитивне русло ― на нові ідеї, нове хобі або концерт.

Можлива зустріч, здатна вплинути на наступні кілька років. Варто уважно обдумувати всі вчинки та угоди, які будуть запропоновані.

Для Козерогів може відкритися нова можливість ― підвищення, краще місце для роботи, премія або дуже вигідний партнер.

У суботу Водолії можуть зустріти людину з минулого, яка допоможе вирішити важливі питання, які вже давно залишаються відкритими.

Для Риб субота ― вдалий день для дозвілля з друзями або коханою людиною. Є шанс освіжити ваші почуття.

Більше на тему: 9 магічних секретів для молодят від циганської ясновидиці Рубіни Цибульської

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.