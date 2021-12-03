Що подарувати на день народження чоловікові: топ-10 ідей
Що подарувати чоловікові на день народження — це питання хвилює тисячі жінок щодня. Що подарувати коханій людині, якщо запас варіантів вичерпано, а до заповітної дати залишилося кілька днів? Топ-10 ідей оригінальних подарунків читайте далі в нашому матеріалі.
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День народження — одне з найважливіших свят у житті кожної людини. Нам завжди хочеться порадувати близьких в цей день чимось особливим і незабутнім. Пропонуємо вам топ-10 варіантів неординарних подарунків до дня народження коханого:
Подарунковий набір для хобі
Чоловіки дуже серйозно ставляться до своїх захоплень. Чи то колекціонування різнобарвних шкарпеток, чи то захоплення риболовлею. Кожен чоловік гідно оцінить турботу і увагу, з якими ви підготуєте подарунковий набір для хобі.
Для оформлення подарунка вам підійдуть як картонні коробки, так і дерев’яні з принтом на свій смак. Всередину можна покласти подушку з конфеті або інший наповнювач для подарункових коробок.
Наповніть коробку корисними і милими предметами для його хобі. Наприклад, якщо це захоплення космосом:
- Коробочка шоколадних цукерок, оформлених у вигляді сонячної системи
- Сертифікат на екскурсію в планетарій
- Шкарпетки із зображенням космонавта
- Настільний світильник «Зоряне небо»
Не бійтеся експериментувати!
Подарунок для любителів алкогольних напоїв
- Для любителів винних напоїв:
Підберіть пляшку вина, щоб рік врожаю і рік народження іменинника збігалися. Доповніть її набором приладдя для вина. Або рамкою для винних пробок.
- Для любителів слабоалкогольних напоїв:
Є безліч варіантів пивних напоїв з іменами. Кілька пляшок можна скласти в спеціальний дерев’яний ящик для пива.
- Для любителів міцних напоїв:
Іменний келих під міцні алкогольні напої з охолоджувальним камінням. Або шейкер і все для приготування улюбленого напою.
Набір для любителів чаю та кави
Для любителів чаю або кави виберіть красивий і корисний подарунок.
- Красива чашка, яка підходить під характер вашого коханого
- Кава або чай
- Сироп (смак на вибір)
- Маршмеллоу в коробочці або будь-які інші солодощі
- Варення в красивій святковій баночці
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Спа-подарунок
Порадуйте чоловіка незвичайним подарунком на день народження — спа-набором. У нього можна зібрати всі улюблені косметичні засоби для догляду, не обмежуючись стандартним гелем для душу і шампунем. Варіант невеликого спа-набору:
- Рушник
- Гребінець з натурального дерева для волосся та/або бороди
- Мило з улюбленим ароматом
- Скраб для тіла чоловічий
- Лосьйон для тіла та обличчя
- Помада або гель для волосся
- Крем для рук
- Ароматична свічка
Для володарів бороди і вусів можна додати в набір спеціальний шампунь і бальзам, масло і віск для догляду.
Емоції
Багато хто з нас забуває про своє хобі в метушні робочих буднів, відкладаючи в довгий ящик мрії і бажання. Якщо у вашого чоловіка є все необхідне, пропонуємо вам кілька ідей подарунків-емоцій.
- Екстремальне водіння
Подаруйте сертифікат на кілька навчальних уроків екстремального водіння з інструктором. І реакція не забариться — чого тільки варті емоції від поліцейського розвороту!
- Стрільба в тирі
Кожен чоловік в дитинстві грав у війну і уявляв себе на місці Арнольда Шварценеггера. Подаруйте йому незабутні емоції — стрільба по мішенях або літаючих тарілках. Заряд енергії та посмішка – забезпечені.
Набір для походу
Любителі риболовлі, полювання і відпочинку на природі гідно оцінять набір для походу. У нього можуть входити:
- Намет
- Місткий рюкзак
- Спальний мішок
- Каремат
- Набір для барбекю
- Набір похідного посуду
Подарунок для любителів спорту й активних уболівальників
Ваш чоловік не пропускає жодної гри улюбленої команди? Відвідує всі матчі?
Подаруйте чоловікові на день народження:
- Сезонний абонемент на всі матчі улюбленої команди
- Футбольну атрибутику — шарф, футболку, світшоти
- Форму або екіпіровку із символікою клубу
- Сувенірну атрибутику — значок, прапор, кухоль, брелок
Інструменти
Інструменти — необхідна річ в побуті. З хорошим набором по плечу будь-яке завдання. Часто чоловіки використовують їх не тільки вдома, а й у хобі. Ось такі набори стануть в нагоді будь-кому:
- Набір викруток
- Набір гайкових ключів
- Шуруповерт
- Ящик для зберігання інструментів
Майстер-клас
Можливо, ваш чоловік давно хотів чогось навчитися? Зараз на вибір є різноманітні майстер-класи:
- Гончарне мистецтво
- Масаж
- Скелелазіння
- Гастроуроки
- Водіння
- Майстер-клас з випічки
Дегустації
Не хочете готувати, але хотілося б в романтичній атмосфері провести вечір? Подаруйте на день народження гастровечір з дегустаціями. Це може бути:
- Дегустація вин
- Дегустація міцних алкогольних напоїв
- Вечеря з безлімітним м’ясом
- Дегустація сирів і м’яса
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Як бачите, здивувати свою половинку і подарувати незабутні емоції просто!
Джерело фото: сайт Pinterest