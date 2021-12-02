Раф-кава: рецепт від учасника «МастерШеф»
02.12.2021
Раф-кава — це гарячий кавовий напій з еспресо, ванільного цукру і вершків, які змішуються і збиваються парою з еспресо-машини у пітчері. Також його називають просто рафом. Як приготувати раф-каву? Покроковий рецепт приготування від учасника «МастерШеф. Професіонали» Шеви Дімарика читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- кава дрібного помелу — 1 ч. л.
- вода — 50 мл
- вершки (10—11%) — 100 мл
- цукор — 1 ч. л.
- ванільний цукор — 1 ч. л.
Більше на тему: Холодна кава: оригінальні рецепти
Приготування:
- Влити у пітчер вершки і додати звичайний та ванільний цукор.
- Приготувати 30 мл еспресо і відправити до вершків у пітчер.
- Збити отриману суміш паровідводом до отримання стійкої піни.
- Перелити у підігрітий посуд.
Більше на тему: Кавовий лікер: рецепт покроково
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+