Гороскоп на 3 грудня 2021 року підкаже, кому варто остерігатися негараздів, а на кого чекає успіх і кохання. Читайте гороскоп на 3 грудня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Кінець тижня для Овнів складатиметься вдало. Проте не варто захоплюватися розвагами ― у п’ятницю доведеться вирішувати проблеми з паперами.

Телець

На Тельців чекає дуже вдалий день. Якщо не проґавити слушний момент, можна провернути вигідну фінансову операцію.

Близнюки

Близнюкам необхідно звернути увагу на своє здоров’я. Варто провести час вдома ― можливо, вирішення домашніх питань потребуватиме вашої присутності.

Рак

У п’ятницю Ракам необхідно зосередитися на роботі. Можливий початок нового цікавого проєкту, який принесе задоволення.

Лев

Ваша друга половинка може приготувати для вас сюрприз ― варто достойно його оцінити і подякувати за увагу.

Діва

У Дів з п’ятниці починається непродуктивний вікенд. Варто зосередитися на навчанні, засвоєнні нових навичок і плануванні свого майбутнього.

Терези

Не варто встрявати в конфлікти. Зайва увага до вашої персони на роботі може негативно вплинути на майбутнє.

Скорпіон

Вибуховий характер може допомогти вирішити неочікувані проблеми. Не варто виплескувати емоції на близьких ― вони можуть потребувати ласки та уваги.

Стрілець

На роботі можуть скластися обставини для швидкого підвищення. Можна укласти дуже вигідну угоду.

Козеріг

Потягом дня Козероги можуть відчувати перепади настрою. Варто зосередитися на позитиві та провести час із дорогою людиною.

Водолій

Хтось може зробити вам приємний сюрприз. Проведіть день із турботою про себе та своє здоров’я.

Риби

У Риб п’ятниця буде дуже продуктивною ― варто братися за всі старі справи, які давно не могли зробити.

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