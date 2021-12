Гороскоп на 3 грудня 2021 року підкаже, кому варто остерігатися негараздів, а на кого чекає успіх і кохання. Читайте гороскоп на 3 грудня від екстрасенсів СТБ.

Кінець тижня для Овнів складатиметься вдало. Проте не варто захоплюватися розвагами ― у п’ятницю доведеться вирішувати проблеми з паперами.

На Тельців чекає дуже вдалий день. Якщо не проґавити слушний момент, можна провернути вигідну фінансову операцію.

Близнюкам необхідно звернути увагу на своє здоров’я. Варто провести час вдома ― можливо, вирішення домашніх питань потребуватиме вашої присутності.

У п’ятницю Ракам необхідно зосередитися на роботі. Можливий початок нового цікавого проєкту, який принесе задоволення.

Ваша друга половинка може приготувати для вас сюрприз ― варто достойно його оцінити і подякувати за увагу.

У Дів з п’ятниці починається непродуктивний вікенд. Варто зосередитися на навчанні, засвоєнні нових навичок і плануванні свого майбутнього.

Не варто встрявати в конфлікти. Зайва увага до вашої персони на роботі може негативно вплинути на майбутнє.

Вибуховий характер може допомогти вирішити неочікувані проблеми. Не варто виплескувати емоції на близьких ― вони можуть потребувати ласки та уваги.

На роботі можуть скластися обставини для швидкого підвищення. Можна укласти дуже вигідну угоду.

Потягом дня Козероги можуть відчувати перепади настрою. Варто зосередитися на позитиві та провести час із дорогою людиною.

Хтось може зробити вам приємний сюрприз. Проведіть день із турботою про себе та своє здоров’я.

У Риб п’ятниця буде дуже продуктивною ― варто братися за всі старі справи, які давно не могли зробити.

