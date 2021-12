Гороскоп на 2 грудня 2021 року допоможе зрозуміти, на кого чекає доленосна зустріч, у кого можуть бути проблеми зі здоров’ям, а в кого ― прорив у кар’єрі. Читайте гороскоп на 2 грудня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌тиждень‌ з ‌29 листопада ‌по‌ ‌5 грудня ‌2021‌ ‌року

У Овнів відкривається друге дихання, і протягом 2 грудня можна буде досягнути неабияких успіхів на роботі. Можливі неприємні дрібниці в процесі, проте не варто витрачати на них нерви.

Для Тельців четвер буде важким ― труднощі на роботі можуть перетворитися на лавиновий завал. Задавнені проблеми, з вирішенням яких ви зволікали, проявляться 2 грудня.

Незважаючи на величезне бажання відпочити в четвер, Близнюкам варто приділити максимум уваги роботі ― від цього може залежати кар’єра.

У четвер Раки можуть зустріти давніх знайомих і пережити приємні моменти. Варто насамперед думати про кар’єру ― цього дня можливі повороти в кращий бік.

Четвер може бути небезпечним для здоров’я Левів, якщо вони вдаватимуться до необдуманих учинків. Зміна графіку може принести потрясіння в житті ― проте, якими вони будуть, залежить від вас самих.

Діви можуть відчути слабкість та потяг до прокрастинації. Треба звернути увагу на здоров’я ― можливо, це убезпечить від захворювань.

Усі Терези під загрозою зіпсувати відносини через конфлікти, спричинені дрібницями. Не варто переносити роботу в особисте життя й домашні емоції на роботу. Треба бути особливо зосередженими.

У четвер Скорпіонам варто тримати емоції під контролем ― можливі перепони або труднощі на роботі вирішаться на вашу користь.

Можлива романтична зустріч, яка змінить ваше життя. Нові знайомства будуть корисними та принесуть незвичайні емоції.

У Козерогів можливі непорозуміння з родичами. Проте не варто приймати проблеми близько до серця, адже ймовірні і позитивні прориви у давніх питаннях.

У четвер Водоліям не варто починати нові проєкти і справи, не обдумавши їх зусібіч.

Якщо бути уважними та зібраними, можна зустріти людину, яка стане дуже важливою у вашому житті. Не варто піддаватися негативним емоціям.

Більше на тему: Топ-10 містичних місць Києва від екстрасенса Каїна Крамера

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.