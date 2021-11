Гороскоп на 1 грудня 2021 року підкаже, кому варто берегтися від негараздів, а на кого чекає успіх і кохання. Читайте гороскоп на 1 грудня від екстрасенсів СТБ.

Якщо вчасно не звернути увагу на здоров’я, у Овнів є ризик занедужати. У середу необхідно зосередитися на домашніх проблемах.

Перша половина дня у Тельців може бути неефективною, не варто в цей час ухвалювати серйозні рішення та провокувати конфлікти.

У Близнюків продуктивними будуть спілкування та нові знайомства. Другу половину дня краще присвятити відпочинку.

Для Раків найкращий час подбати про себе: можна відвідувати салони краси, СПА, дантистів і робити процедури для краси.

У середу Леви можуть отримати приємний сюрприз від коханої людини. Можливо, здійсниться ваше давнє бажання.

Дівам варто провести час із родиною ― розваги з дітьми або продуктивний час із батьками матимуть важливе значення. Не треба провокувати і встрявати в конфлікти.

На початку зими для Терезів час завершити давні справи. Краще не робити великих покупок і не брати кредитів ― успішність цих авантюр буде малоймовірною.

Для Скорпіонів час діяти за чітким планом і намагатися уникати непередбачених покупок та авантюр. Близька людина може потребувати вашої допомоги ― варто звернути увагу на коло спілкування.

З першого дня зими можна починати звільняти своє життя від старого ― речей, справ, токсичних стосунків. День не підходить для розваг.

Козероги зможуть провести дуже вигідну фінансову операцію. У середу треба бути дуже уважними і не ухвалювати необдуманих рішень.

У середу у Водоліїв буде непродуктивний день. Можливі стресові ситуації ― на них не можна реагувати.

Цього дня Риби можуть зустріти людину, яка допоможе вирішити давні проблеми, які раніше ніяк не вдавалося закрити.

