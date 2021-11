Гороскоп на 30 листопада 2021 року підкаже, кому зорі та планети обіцяють щастя і процвітання, а кому варто поборотися за свою удачу. Читайте гороскоп на 30 листопада від екстрасенсів СТБ.

Вівторок для Овнів загрожуватиме погіршенням стосунків. Можливо, ви робите одночасно забагато справ, і варто правильно розставити пріоритети.

Тельці можуть зіткнутися з юридичними проблемами. У вівторок доведеться багато попрацювати з паперами.

На роботі може надійти неочікувана пропозиція. Близнюкам не варто відразу погоджуватися, краще спочатку зважити всі за і проти.

Новий проєкт може принести вам не тільки приємні враження, а й корисні для кар’єри навички та знання.

Друга половинка може бути незадоволена браком уваги від Левів ― варто серйозно поговорити і показати свої почуття в дії.

У вівторок на Дів чекають труднощі на роботі та розчарування. Нове знайомство може зіграти значну роль у вашому житті.

Терези мають шанс на успішну фінансову операцію, яка принесе очікуваний дохід. День підійде для планування на 2022 рік.

У вівторок Скорпіони можуть отримати підтримку з неочікуваного боку. Варто переглянути свої інтереси і коло спілкування.

На Стрільців чекає приємний вечір із коханою людиною. Варто бути відвертими і продемонструвати своє кохання.

Для Козерогів вівторок буде вдалим у всіх справах. Є можливість вирішити давні проблеми.

На початку тижня у Водоліїв буде можливість отримати те, чого вони так жадають. Треба бути уважними, щоб не пропустити свій шанс.

Можливо, Риби зустрінуть знайому людину з минулого. День підходить для відпочинку та поїздок і може подарувати незабутні враження.

