Гороскоп на тиждень з ‌29 листопада ‌по‌ ‌5 грудня 2021 року.

Ваша сфера фінансів буде на підйомі, так що зараз найкращий час для реалізації великих бізнес-проєктів і відкриття своєї справи. Можна успішно інвестувати кошти або зробити вигідне придбання. Тільки вам доведеться змінити пріоритети. Сфера особистих стосунків відійде на другий план.

З другої половини тижня у вас відбуватимуться найбільш значущі та важливі моменти. Якщо ви докладете зусиль, то наповните життя різноманітними подіями, але краще фокусуватися конкретно на тих, які пов’язані з проєктами, що вже реалізуються або, як мінімум, заплановані. Зміцніть свої позиції. Не ведіть жодних переговорів, доки самі чітко не розберетеся в ситуації та не усунете всі спірні питання.

Вам варто подумати про нові можливості. Тільки не зривайтеся з місця навскач, тим більше, що вам і так буде чим зайнятися. Але альтернативи розгляньте, особливо якщо для цього є передумови. Не ризикуйте, робіть ставку на оперативність та працьовитість. Що стосується сфери особистих стосунків, то вам не варто очікувати на кардинальні зміни.

Дотримуйтесь обраного напрямку і будьте уважними до нових знайомств. Ваші друзі можуть вказати вам на нові фінансові можливості, і тут уже вам доведеться зробити вибір: змінити пріоритети або залишити все як є. Наскільки кардинальними будуть ці зміни і до чого вони приведуть у перспективі, залежатиме лише від вас.

Вам варто частіше дивитися на всі боки, щоб не проґавити нові можливості, і водночас треба сфокусуватися на тому, що просто перед вами. Встигайте все, щоб зробити те, що хотіли. А ось вихідні краще присвятити сім’ї та дітям, ви отримаєте яскраві враження та зміцните стосунки з любими серцю людьми.

У цей період знайомства можуть бути набагато більш значущими та потенційно важливими порівняно з тими, що були минулого тижня. Не впадайте у відчай, коли щось не виходить так, як ви задумали, у вас будуть і інші можливості. Звичайно, вам бажано все робити з першого разу, бо шанс може не повторитися. Зверніть увагу на якість того, що ви робите.

Прислухайтеся до думки другої половинки і частіше ставте під сумнів власні рішення. У вас з’явиться важлива справа, яка вимагатиме нестандартного підходу. Якщо ви вирішите не робити першого кроку, то так і залишитеся на місці, змарнувавши всі можливості. На шляху з’явиться багато перешкод, тож краще перечекати бурю десь поодаль, поки все вляжеться.

Наразі деяким конфліктам треба дати час, щоб вони вщухли, не переходьте у суперечках на особистості. Важливих рішень не ухвалюйте самостійно. Вам необхідно продовжувати діяти в заданому ключі, не зважаючи на обставини. Якщо на вас тиснуть — ви йдете правильним шляхом, не піддавайтеся. Зверніть увагу на технічні моменти, а також на своє здоров’я. Є ризик виробничої травми.

На ваші фінанси зараз можуть вплинути ситуації, зумовлені вашою неуважністю, тому вам варто працювати максимально сконцентровано. Якщо ви вирішили діяти всупереч загальноприйнятим стандартам — уперед, але будьте готові до наслідків. Щодо особистого життя, тут усе буде спокійно і нічого найближчим часом не зміниться.

Цей тиждень буде непростим, зате яскравим, незабутнім і перспективним. Виникне багато непростих ситуацій. Усе це вимагатиме уважності, у деяких випадках доведеться обирати між обов’язком і честю. У вас буде достатньо мотивації, і це само по собі дасть вам незаперечну перевагу перед обставинами та недоброзичливцями. Ви відкриєте двері, які для багатьох залишатимуться зачиненими.

Вам доведеться діяти гнучкіше, ніж зазвичай, але і результат перевершить очікування. У вас буде досить високий ризик захворіти. Будьте уважними і не ризикуйте, це позначиться на вашій продуктивності і потім ще й на доходах. Дійте якнайактивніше, не залишайте недоброзичливцям можливості вас прорахувати. Перегляньте свою позицію і зробіть висновки.

На любовному фронті початок тижня буде романтичним, але такі хвилини виявляться надто короткими, щоби насолодитися ними повною мірою. Вам однозначно захочеться все повторити, і це буде чудова мотивація. Не забувайте про свою другу половинку, зараз важливо проводити багато часу разом. На роботі не варто поспішати приймати пропозиції з боку, краще спочатку розглянути всі альтернативи.

