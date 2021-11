Гороскоп на 29 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Кому можна сміливо починати нові справи, а хто може зустріти близьких за духом людей? Дізнайтесь у гороскопі на 29 листопада від екстрасенсів СТБ.

Ви будете схильні вирішувати багато завдань формально. Але справи вимагатимуть творчого підходу, чому вам важко буде досягти успіху. У такі моменти потрібна підтримка.

Неспокійний і насичений день, коли вам доведеться перемикатися з однієї справи на іншу. Можливо, доведеться змінити плани і розбиратися з форс-мажором. З іншого боку, на вас може чекати фінансовий успіх.

Високий ризик сварок з близькими. Ті, хто зазвичай вас підтримував, роблять неприємні зауваження. Присвятіть цей день відпочинку. Відновивши сили, ви подивитеся на ситуацію більш оптимістично.

День хоч і не найпростіший, але плідний. Деякі Раки захочуть змінити своє життя. Якщо ви серед них, не поспішайте. Постарайтеся довіряти своїй інтуїції, а не чужим порадам.

День складний, але якщо діяти швидко і рішуче, багато проблем вдасться вирішити саме в понеділок. Напевно, ви зустрінете людей, близьких за духом. Можливий початок дружніх чи романтичних взаємин.

Вам буде нелегко порозумітися з людьми. Намагайтеся зберегти хоча б видимість миру, потім відновити гармонію буде легше. Непоганий день для самостійної роботи.

Можна покладатися на інтуїцію, вона допоможе ухвалити правильні рішення. На нових знайомих ви справите приємне враження. Друга половина дня підходить для невеликих поїздок та прогулянок.

Сприятливий день для спілкування. Ви будете здатні переконати багатьох у своїй правоті і вгадати, що від вас намагаються приховати. Можливо, розгадаєте чийсь важливий секрет.

Чудовий день для початку нових справ. Краще не будьте відвертими з малознайомими людьми. З близькими, можливо, відбудеться суперечка, у якій так і не народиться істина, тому будьте обережнішими у висловлюваннях.

На ваш бік можуть стати ті, кого ви вважали суперниками. Не поспішайте довіряти їм, краще придивіться до таких людей. На вас чекають вдалі покупки та розумні витрати ― у фінансовому плані ви не допустите промахів.

Не поспішайте. Справи складаються вдало, але ви можете зіпсувати все поспіхом. День підходить для переговорів та навчання.

Спільні справи можуть стати початком дружніх чи романтичних стосунків. Краще дослухатися до інтуїції. Можливі якісь нетипові ситуації, події.

