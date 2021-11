Гороскоп на 28 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Хто опиниться в центрі уваги, а кому треба контролювати свої емоції? Дізнайтесь у гороскопі на 28 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овни не будуть смітити грошима, ви знаєте, коли їх треба витратити, а ще краще куди вкласти. Однак ваше бажання спробувати себе в чомусь новому дасться взнаки, тому є ризик зробити неправильний вибір.

Тельці захоплюватимуться собою навіть більше, ніж будь-ким. Навколишні бачитимуть вас цілком упевненими та симпатичними, вам може пощастити зі знайомствами.

Близнюки притягуватимуть цікавих людей, наче магніт. Навіть якщо ви не робитимете чогось цікавого, до вас усе одно підходитимуть люди і пропонуватимуть зайнятися якоюсь справою.

Раки будуть максимально відкриті для нових емоцій та екстриму. Ви можете ризикнути і вийти зі своєї зони комфорту, щоб відчути заряд енергії та чогось нового.

Леви будуть трохи роздратовані через усякі дрібниці. Навколишні можуть нервувати вас своєю неорганізованістю та безладом, тому вам варто трохи розслабитися і видихнути.

Діви добре контактуватимуть з оточенням та близькими їм людьми. Завдяки своїй комунікабельності та енергійності ви зможете спокійно завести корисні знайомства.

Терезам варто бути обережними з тим, про що ви говорите з людьми. Вас можуть не зрозуміти, а що страшніше, повністю проігнорувати. Ставтеся до людей простіше, щоб не розчаровуватись у них.

Скорпіони поводитимуться не надто адекватно. То будете найласкавішими і наймилішими, то у вас вселятиметься демон і ви скандалитимете з будь-якого приводу. Вам треба контролювати свої емоції чи принаймні спробувати.

Стрільці можуть провести свій день максимально марно, так що вам самим буде трохи соромно. Ви будете схильні перебільшувати якісь проблеми до максимального розміру.

Козероги мають бути готові до підвищеної уваги з боку оточення. Постарайтеся показати себе з найкращого боку, щоб не впасти обличчям у бруд.

Водоліям необхідно стримуватися, щоб не перегнути палицю у спілкуванні з близькими людьми. Вам ввижатиметься наїзд там, де його ніколи не було. Може, вам час відпочити?

Риби відчують потяг до нового та дивного. Вам сподобається виходити зі звичного стану, щоб скрасити свою повсякденність.

