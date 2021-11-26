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«Як вийти заміж»: за крок від фінального вибору

26.11.2021

Цієї п’ятниці, 26 листопада, одразу після виходу 11 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». У сьогоднішній програмі претенденти на серце Злати разом з експертами поговорять про знайомство з батьками героїні та її вибір на Церемонії.

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Одразу після випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитися з учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Вони розкажуть найсвіжіші подробиці 11 випуску реаліті!

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Гостями програми стануть відомий хореограф Влад Яма та його дружина Ліліана.

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Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 26 листопада і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

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