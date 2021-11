Топ найдовших кримінальних серіалів в історії телебачення

Чи любите ви кримінальні серіали так, як любимо їх ми? Заплутаний сюжет, цікаві герої та яскраві сцени розслідування… А які були найдовші кримінальні серіали за всю історію телебачення? Усі деталі — в матеріалі.

У центрі сюжету — антрополог Темперанс Бреннан, яка отримує інформацію… за останками людей. Вона працює на правоохоронні органи, зокрема співпрацює з ФБР. Жінка допомагає знайти докази там, де їх, здавалося б, зовсім немає. Це незвичайний серіал, який поєднує в собі антропологію та судову медицину. До слова, стрічка припала до смаку багатьом, адже прихильників у неї було більш ніж достатньо.

Цей серіал розповідає про спеціальну групу висококваліфікованих психологів, які за допомогою поведінкового аналізу допомагають агентам ФБР у затриманні злочинців, котрі скоїли особливо тяжкі злочини. Проєкт буде цікавий не тільки тим, хто любить яскраві сцени, а й тим, хто цікавиться психологією.

Якщо ви шукаєте серіал, який розповість вам, як насправді працює поліція Нью-Йорка, то ця стрічка — для вас. У центрі сюжету — робота вигаданої 15-ї дільниці поліції Манхеттена. Головні герої — досвідчений, але нудний і нестриманий поліцейський Енді Сиповіц і його обачливий та чуйний молодий напарник Джон Келлі. Чудовий серіал для тих, хто хоче приємно провести час і подивитися щось, що може полоскотати нерви.

Алоха! Що ви знаєте про Гаваї? На цих райських островах не тільки чарівної краси море і вулкани. У цьому місці, звичайно ж, стаються злочини. Та ще й які! Ну, як же тут обійтися без досвідчених поліцейських, які займаються розслідуванням і затриманням злочинців.

Серіал розповідає про діяльність спецагентів вигаданої команди, які займаються розслідуванням злочинів, скоєних щодо американських моряків або американськими моряками. Незвичайний сюжет, яскраві герої і непередбачувана розв’язка. Частково серіал знімали в стилі агента 007.

«C.S.I. Місце злочину» — серіал, який розповідає про діяльність вигаданої організації, що займається розслідуванням найбільш резонансних злочинів. Ось тільки на додачу до оперативників у серіалі розкрито сюжетні лінії фахівців, які за допомогою новітніх технологій і обладнання допомагають розшукувати злочинців.

Серіал українського виробництва «Слід» — це адаптація відомого формату ізраїльської компанії TeleAlliance Israel. Проєкт розповідає про діяльність Особливої ​​Слідчої Агенції (О.С.А.), спеціально створеної структури в складі головного управління поліції. Організація займається розслідуванням резонансних, особливо складних злочинів, має найсучасніше обладнання і найкращі в країні експертно-криміналістичну і судово-медичну лабораторії. В О.С.А. працюють високопрофесійні оперативники і експерти, у яких не залишається нерозкритих злочинів. Дивіться серіал з понеділка по четвер на телеканалі СТБ! Наразі вийшло 180 епізодів. Тож проєкт має всі шанси стати одним із найдовших кримінальних серіалів не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Мабуть, один із найвідоміших кримінальних серіалів. Він розповідає про те, як насправді працює поліція і кабінет прокурора. 20 сезонів, у яких докладно показано, як відбуваються розслідування і судові справи найрізноманітніших злочинів.

