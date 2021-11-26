Що подарувати на день народження чоловікові: топ-10 ідей

Що подарувати чоловікові на день народження — це питання хвилює тисячі жінок щодня. Що подарувати коханій людині, якщо запас варіантів вичерпано, а до заповітної дати залишилося кілька днів? Топ-10 ідей оригінальних подарунків читайте далі в нашому матеріалі.

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День народження — одне з найважливіших свят у житті кожної людини. Нам завжди хочеться порадувати близьких в цей день чимось особливим і незабутнім. Пропонуємо вам топ-10 варіантів неординарних подарунків до дня народження коханого:

Подарунковий набір для хобі

Чоловіки дуже серйозно ставляться до своїх захоплень. Чи то колекціонування різнобарвних шкарпеток, чи то захоплення риболовлею. Кожен чоловік гідно оцінить турботу і увагу, з якими ви підготуєте подарунковий набір для хобі.

Для оформлення подарунка вам підійдуть як картонні коробки, так і дерев’яні з принтом на свій смак. Всередину можна покласти подушку з конфеті або інший наповнювач для подарункових коробок.

Наповніть коробку корисними і милими предметами для його хобі. Наприклад, якщо це захоплення космосом:

Коробочка шоколадних цукерок, оформлених у вигляді сонячної системи

Сертифікат на екскурсію в планетарій

Шкарпетки із зображенням космонавта

Настільний світильник «Зоряне небо»

Не бійтеся експериментувати!

Подарунок для любителів алкогольних напоїв

Для любителів винних напоїв :

Підберіть пляшку вина, щоб рік врожаю і рік народження іменинника збігалися. Доповніть її набором приладдя для вина. Або рамкою для винних пробок.

Для любителів слабоалкогольних напоїв:

Є безліч варіантів пивних напоїв з іменами. Кілька пляшок можна скласти в спеціальний дерев’яний ящик для пива.

Для любителів міцних напоїв :

Іменний келих під міцні алкогольні напої з охолоджувальним камінням. Або шейкер і все для приготування улюбленого напою.

Набір для любителів чаю та кави

Для любителів чаю або кави виберіть красивий і корисний подарунок.

Красива чашка, яка підходить під характер вашого коханого

Кава або чай

Сироп (смак на вибір)

Маршмеллоу в коробочці або будь-які інші солодощі

Варення в красивій святковій баночці

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Спа-подарунок

Порадуйте чоловіка незвичайним подарунком на день народження — спа-набором. У нього можна зібрати всі улюблені косметичні засоби для догляду, не обмежуючись стандартним гелем для душу і шампунем. Варіант невеликого спа-набору:

Рушник

Гребінець з натурального дерева для волосся та/або бороди

Мило з улюбленим ароматом

Скраб для тіла чоловічий

Лосьйон для тіла та обличчя

Помада або гель для волосся

Крем для рук

Ароматична свічка

Для володарів бороди і вусів можна додати в набір спеціальний шампунь і бальзам, масло і віск для догляду.

Емоції

Багато хто з нас забуває про своє хобі в метушні робочих буднів, відкладаючи в довгий ящик мрії і бажання. Якщо у вашого чоловіка є все необхідне, пропонуємо вам кілька ідей подарунків-емоцій.

Екстремальне водіння

Подаруйте сертифікат на кілька навчальних уроків екстремального водіння з інструктором. І реакція не забариться — чого тільки варті емоції від поліцейського розвороту!

Стрільба в тирі

Кожен чоловік в дитинстві грав у війну і уявляв себе на місці Арнольда Шварценеггера. Подаруйте йому незабутні емоції — стрільба по мішенях або літаючих тарілках. Заряд енергії та посмішка – забезпечені.

Набір для походу

Любителі риболовлі, полювання і відпочинку на природі гідно оцінять набір для походу. У нього можуть входити:

Намет

Місткий рюкзак

Спальний мішок

Каремат

Набір для барбекю

Набір похідного посуду

Подарунок для любителів спорту й активних уболівальників

Ваш чоловік не пропускає жодної гри улюбленої команди? Відвідує всі матчі?

Подаруйте чоловікові на день народження:

Сезонний абонемент на всі матчі улюбленої команди

Футбольну атрибутику — шарф, футболку, світшоти

Форму або екіпіровку із символікою клубу

Сувенірну атрибутику — значок, прапор, кухоль, брелок

Інструменти

Інструменти — необхідна річ в побуті. З хорошим набором по плечу будь-яке завдання. Часто чоловіки використовують їх не тільки вдома, а й у хобі. Ось такі набори стануть в нагоді будь-кому:

Набір викруток

Набір гайкових ключів

Шуруповерт

Ящик для зберігання інструментів

Майстер-клас

Можливо, ваш чоловік давно хотів чогось навчитися? Зараз на вибір є різноманітні майстер-класи:

Гончарне мистецтво

Масаж

Скелелазіння

Гастроуроки

Водіння

Майстер-клас з випічки

Дегустації

Не хочете готувати, але хотілося б в романтичній атмосфері провести вечір? Подаруйте на день народження гастровечір з дегустаціями. Це може бути:

Дегустація вин

Дегустація міцних алкогольних напоїв

Вечеря з безлімітним м’ясом

Дегустація сирів і м’яса

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Як бачите, здивувати свою половинку і подарувати незабутні емоції просто!

Джерело фото: сайт Pinterest

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