Гороскоп на 26 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у п’ятницю. Кому треба бути дисциплінованим, а хто може зустріти свою долю? Дізнайтесь у гороскопі на 26 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овни стикатимуться переважно з приємними питаннями. Надійдуть нові цікаві пропозиції, на які варто звернути увагу. Займайтеся тим, що зміцнює ваші позиції, але залишайте час для зустрічей та спілкування з друзями.

Цей день може виявитися сприятливим для всього, що пов’язане з коханням та особистим життям. Самотнім представникам знака треба більше часу проводити поза стінами домівки, оскільки є можливість зустріти свою долю. Уникайте боргових зобов’язань.

День сприятливий для реалізації нових планів. У стосунках із коханою людиною жодних негативних змін не передбачається. Не беріть участі в інтригах, утримайтеся від великих витрат.

Під час проведення важливих переговорів треба слухатися голосу розуму, а можливі розбіжності залагоджувати шляхом компромісу. Ефективними виявляться зустрічі з друзями та знайомими, а також різноманітні поїздки. У коханні можуть очікувати приємні сюрпризи.

День сприяє початку справ, веденню переговорів і знаходженню компромісів, а також виникненню нових стосунків. Не варто давати пусті обіцянки і пред’являти завищені вимоги до оточення. У стосунках з коханою людиною постарайтеся обійтися без зауважень та докорів.

Вам зараз краще не потрапляти на очі начальству, бо ви можете викликати роздратування навіть без будь-яких причин. Тому вас можуть незаслужено образити. Та ближче до кінця дня все стане на свої місця. Не виключено, що ви станете автором ідеї, яка викличе захоплення інших.

Всі ваші прагнення зараз спрямовані на успіх. Головною запорукою відмінного результату буде ваша дисциплінованість та відповідальність. Це стосується і любовної сфери, тому у стосунках з близькою людиною виявіть більше турботи та уваги.

Обставини дадуть змогу спокійно зібратися з думками і вирішити питання, що накопичилися. Цього дня можуть виникнути конфлікти з оточенням. Остерігайтеся підступів та обману, особливо з боку малознайомих людей. А зі свого боку не допускайте жодного насильства ― воно обернеться проти вас.

День обіцяє пройти у стрімкому темпі. Не бійтеся труднощів, ви їх зможете подолати. Зараз ви здатні надихнути на трудові подвиги навіть лінивих та неквапливих. Не дозволяйте чужим людям втручатися у своє життя, нічого не робіть комусь на зло.

Труднощі, які можуть виникнути на особистому фронті, позначаться і на роботі. Не заводьте роману на службі. Не бійтеся запитати поради в колег і не відмовляйтеся від допомоги. Вдалими будуть переміщення, пов’язані з відпочинком та розширенням кругозору.

У цей день навряд чи вам захочеться забагато працювати. А причина полягає в тому, що ваша голова буде заповнена будь-якими думками, тільки не виробничими. Намагайтеся оминати гострі кути, не сперечайтеся з іншими і нічого їм не обіцяйте. Особливо бережіть рідних та близьких.

Зараз навколо вас розгортатимуться цікаві події. Але вам поки що краще залишатися пасивним спостерігачем і ні в чому не брати участі. В іншому разі ви можете зробити необачні вчинки, які хоч і не принесуть ускладнень, але завдадуть клопоту.

