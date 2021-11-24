Місячний календар на грудень 2021: коли повня
24.11.2021
Місяць дуже впливає на здоров’я і життя людини. Саме тому, якщо знати фази небесного світила, можна уникнути проблем із самопочуттям і спланувати найважливіші події. Коли в грудні 2021 року чекати молодик і повню — дізнайтеся в нашому матеріалі.
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Дати молодика і повні у грудні 2021:
Дата молодика в грудні 2021 — 4 грудня о 10:42.
Дата повні в грудні 2021 — 19 грудня о 7:35.
Фази місяця за числами у грудні 2021:
1‒3 грудня — спадний Місяць.
4 грудня о 10:42 — молодик.
5‒18 грудня — зростаючий Місяць.
19 грудня о 7:35 — повня.
20‒31 грудня — спадний Місяць.
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