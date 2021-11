Гороскоп на 25 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Кому час добре відпочити, а хто може сміливо ухвалювати важливі рішення? Дізнайтесь у гороскопі на 25 листопада від екстрасенсів СТБ.

Будьте наполегливими і не бійтеся обстоювати свої ідеї. Якщо зараз нічого не змінити, незабаром пошкодуєте, що слідували чужим указівкам.

У Тельців можливий спад енергії, що призведе до ускладнень при виконанні найпростіших обов’язків. Це невдалий час для ухвалення ключових рішень.

Після активного, складного періоду нарешті настав час заслуженого відпочинку. Близнюки заслуговують на хорошу порцію уваги до себе. Нічого не станеться, якщо якийсь час пасивно відпочиватимете.

Рішення, які Раки ухвалять найближчим часом, вплинуть на розвиток їхньої кар’єри. Зірки радять зменшити банальні розваги та зосередитись на роботі. Почніть із завдань, які можуть зумовити найбільше проблем.

Якщо дуже втомилися, то не дивуйтеся своїй незосередженості. У такому стані дуже складно організувати думки та виконувати обов’язки. Подумайте про те, щоби взяти достатньо вихідних.

Цієї доби варто впоратися з тривогою, яка може спричинити розгубленість, ревнощі й нестабільність у стосунках. Запитайте себе, що є джерелом занепокоєння, і довіряйте рекомендаціям, які отримаєте.

Будьте розважливими, розсудливими та обережними. Цієї доби Терези можуть пережити моменти страху й небезпеки.

Це буде день, коли Скорпіони повинні піти власним шляхом. Настав час роздумів та вирішення дилем. Представники знака, ймовірно, витратять багато часу на роздуми над можливими варіантами розвитку подій. Не дозволяйте нікому зупиняти себе.

Зірки обіцяють серйозні зміни в житті та нові ситуації. Вдумливо міркуйте про своє життя та ухвалюйте усвідомлені рішення. Відмовтеся від того, у чому сумніваєтеся.

Не відкладайте важливих справ на потім, бо вони накопичуватимуться і обтяжать у найменш слушний момент. Якщо втратили віру у власні сили ― знайте, що в четвер вдалий день, щоб змінити ситуацію.

Замість тікати від проблем, постарайтеся вирішити їх. Запорукою успіху в цьому буде чесна розмова. Що раніше мобілізуєтесь, то ефективніше справлятиметеся з обов’язками.

Незабаром підозріла людина спробує втягнути Риб у неприємну ситуацію. Будьте обережні та не ускладнюйте все. Не нехтуйте можливістю відверто поділитися проблемою з надійними людьми.

