Церковні свята у грудні 2021 року: календар православних свят по днях
У грудні 2021 року на православних вірян чекає багато важливих церковних свят. Серед них ― введення у храм Пресвятої Богородиці, апостола Андрія Первозванного та день святого Миколая Чудотворця. Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у грудні 2021 року, щоб не пропустити визначні православні дати.
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1 грудня ― мучеників Романа і Платона.
4 грудня ― введення у храм Пресвятої Богородиці.
6 грудня ― святителя Амфілохія, єпископа Іконійського; святителя Григорія, єпископа Акрагантійського.
7 грудня ― великомучениці Катерини.
9 грудня ― преподобного Аліпія Стовпника.
10 грудня ― ікони Божої Матері «Знамення».
11 грудня ― преподобномученика Стефана Нового; мученика Іринарха Севастійського та святих семи жон.
13 грудня ― апостола Андрія Первозванного.
15 грудня ― пророка Авакума; мучениці Миропії Хіосської; преподобних Афанасіїв, затворників Печерських.
17 грудня ― великомучениці Варвари.
18 грудня ― преподобного Сави Освяченого.
19 грудня ― святого Миколая Чудотворця.
21 грудня ― преподобного Патапія.
22 грудня ― Зачаття Пресвятої Богородиці.
24 грудня ― преподобного Данила Стовпника.
25 грудня ― Різдво Христове за григоріанським календарем.
27 грудня ― мучеників Фирса, Калиника, Левкія; мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана та Феотиха.
30 грудня ― пророка Данила і мучеників Ананії, Азарії та Мисаїла.
31 грудня ― мучеників Севастіана Медіоланського і війська його.
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