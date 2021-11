У грудні 2021 року на православних вірян чекає багато важливих церковних свят. Серед них ― введення у храм Пресвятої Богородиці, апостола Андрія Первозванного та день святого Миколая Чудотворця. Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у грудні 2021 року, щоб не пропустити визначні православні дати.

Більше на тему: Коли починається Різдвяний піст 2021

1 грудня ― мучеників Романа і Платона.

4 грудня ― введення у храм Пресвятої Богородиці.

6 грудня ― святителя Амфілохія, єпископа Іконійського; святителя Григорія, єпископа Акрагантійського.

7 грудня ― великомучениці Катерини.

9 грудня ― преподобного Аліпія Стовпника.

10 грудня ― ікони Божої Матері «Знамення».

11 грудня ― преподобномученика Стефана Нового; мученика Іринарха Севастійського та святих семи жон.

13 грудня ― апостола Андрія Первозванного.

15 грудня ― пророка Авакума; мучениці Миропії Хіосської; преподобних Афанасіїв, затворників Печерських.

17 грудня ― великомучениці Варвари.

18 грудня ― преподобного Сави Освяченого.

19 грудня ― святого Миколая Чудотворця.

21 грудня ― преподобного Патапія.

22 грудня ― Зачаття Пресвятої Богородиці.

24 грудня ― преподобного Данила Стовпника.

25 грудня ― Різдво Христове за григоріанським календарем.

27 грудня ― мучеників Фирса, Калиника, Левкія; мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана та Феотиха.

30 грудня ― пророка Данила і мучеників Ананії, Азарії та Мисаїла.

31 грудня ― мучеників Севастіана Медіоланського і війська його.

Більше на тему: Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.