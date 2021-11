Якщо ви закохані в лаванду, читайте, де в інстаграмі зможете нею помилуватися та які лавандові поля відвідати для фотосесій. Представлені інстаграм-акаунти про лаванду — це унікальні блоги, які ведуть люди, захоплені своєю справою. Вони діляться з підписниками порадами щодо догляду за лавандою, проводять майстер-класи і дарують неймовірне натхнення.

Власниця акаунту Люба почала писати про лаванду першою в Україні і здобула чимало прихильників її блогу. В авторки легкий стиль текстів і чудове почуття прекрасного, яке допомагає їй створювати неперевершені фото. У блозі багато корисних порад, рецептів, роздумів та цікавинок з життя в селі. Окремо проводяться заняття в єдиній поки що в Україні лавандовій школі онлайн.

Люба принципово не проводить фотосесій і цінує приватність, про що час від часу нагадує підписникам.

Власниця акаунту Алла пише іронічно, з гумором та смішними історіями з сільського життя. Цікаво і весело спостерігати за щоденниками з життя котів, собак і читати корисні поради щодо догляду за лавандою та пряними травами. Фотосесій на локації поки що не проводять.

Власниця акаунту Вікторія називає свою локацію Лавандовий хутір і обрала формат корисних порад для своїх підписників. Якщо ви хочете знайти структуровану інформацію про те, як проростити лаванду з насіння, як виростити лаванду в горщику вдома (і чи варто), чим відрізняється лаванда від лавандину, чи можна вживати квіти лаванди з кавою та як приправу до їжі, що таке лавандовий сироп і як його вживати, а також усе про догляд за лавандою, — вам сюди. Уся інформація структурована, а найбільш важливі дописи оформлені відповідною плашкою. Є і безкоштовні відеоуроки. Фотосесії на локації поки що не проводять, але планують робити в майбутньому.

Власниця акаунту Оля зворушливо і трохи романтично розповідає про «лавандові будні», а ще ми любимо цю сторінку за фантастичні ранкові фото з кавою та лавандою на світанку! Є опція фотосесій.

Власниця акаунту Оля пише так, що хочеться посадити лаванду негайно і з любов’ю доглядати за нею. Стиль порад легкий, м’який і ненав’язливий. Є опція майстер-класів.

Власниця акаунту Оксана просто і невимушено розповідає про етапи догляду за рослинами, фізичну працю та ділиться з підписниками своєю любов’ю до квітів.

Власниця акаунту Даша захоплює любов’ю до свого саду і квітів. Тут багато про догляд не тільки за лавандою, а й за трояндами. Є опція фотосесій.

