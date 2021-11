Містичні місця Києва часто цікавлять допитливих екстремалів та просто туристів. Саме тому редакція сайту stb.ua підготувала для вас 10 наймістичніших місць у Києві від переможця «Битви екстрасенсів»-18 Каїна Крамера.

Секретна в’язниця НКВС розміщена в самому центрі Києва під землею, на території старовинної Київської фортеці. Вхід до підземелля за часів СРСР був засекречений, а коли побудували станцію метро «Печерська», то всі лази в темницю затопила ґрунтова вода. Не дивно, що приміщення знайшли порівняно нещодавно – з початком будівництва елітних висоток.

Крім в’язниці, була ціла система коридорів, що слугували для переміщення військ і навіть двостороннього руху транспорту. Дигери, яким пощастило побувати там, розповідають про величезну трубу та кріплення для вагонетки всередині неї, а також про величезні цистерни. На думку істориків, за допомогою вагонеток радянські спецслужби вивантажували тіла ув’язнених просто в Дніпро. Кислота в цистернах теж допомагала позбуватися трупів. Зараз проходи в підземеллі засипали і не пускають туди навіть археологів.

Вік кладовища становить півтори сотні років, впродовж яких місце обросло легендами і страшними історіями. На його території є безліч похмурих склепів, написи на яких давно стер час. Навколо поховань ходять чутки про те, що їх і донині охороняють привиди.

Кладовище було названо ім’ям генерала Сергія Байкова, який брав участь в Наполеонівській та російсько-турецькій війнах, і після виходу у відставку переїхав жити до Києва. Також на його честь названо столичний Байковий яр, Байкову гору і Байкову вулицю. Під час війни 1941–1945 років склепи служили притулком для євреїв і киян від німецьких окупантів.

Де: вул. Байкова, 6

Недобудована система тунелів повинна була з’єднати правий і лівий берег Дніпра. Ще в 1930-х роках Сталін побажав створити підземне сполучення між усіма районами Києва, але проект був припинений через велику аварію. Вторгнення нацистів і зовсім відклало будівництво на десятий план. Уже в кінці 1940-х ідея з тунелями стала неактуальною і роботи зупинили назавжди. В наші дні містичне місце на Жуковому острові наполовину затоплено, що надає зяючим проходам ще страшнішого вигляду.

Де: Жуків острів

Замкову гору також часто називають Лисою (хоча в столиці їх кілька). Історики кажуть, що в давнину тут було язичницьке капище, а в царські часи місце пов’язували з нечистою силою. Невипадково навіть у респектабельній дореволюційній газеті «Киевлянин» можна було прочитати: «Як існує повір’я в народі, на Лисій горі в Києві збираються відьми з усього світу святкувати разом з упирями шабаш…»

У зв’язку з цим гору стали називати «бісівською»: ходили чутки про темні ритуали та ворота в потойбічний світ – адже недарма на горі розмістився «відьомський склеп» у поєднанні з древніми похиленими хрестами. Езотерики стверджують, що в цьому місці аномальна енергетика. У будь-якому випадку воно притягує неформалів, язичників, сатаністів, туристів і просто зацікавлених людей.

Де: Андріївський узвіз, 20-б

Будівництво психіатричної лікарні в Кирилівському гаю почалося перед розвалом Радянського Союзу. Поступово фінансування урізали, а потім і зовсім заморозили проект. Покинуту недобудову особливо люблять страйкболісти і неформали. Варто зазначити, що місце надзвичайно травмонебезпечне, навіть бували смертельні випадки. Оскільки мародери витягли з будівлі майже весь метал, у підлозі та в стінах утворилися діри, в які можна провалитися, якщо не дивитися під ноги.

Де: Врубелівський спуск

Це одне з найбільш безлюдних місць столиці: заражений ртутними відходами, завод не приваблює навіть безхатьків та наркоманів. У 1990-х завод збанкрутував, і все обладнання стали поступово вивозити. Але рівень шкідливих речовин в будівлі, як і раніше, високий.

У занедбаних величезних приміщеннях віє холодом від завалених стін. По підлозі розкидано реактиви, які навіть завзяті екстремали не ризикують брати як сувенір на згадку. Старий годинник уособлює час, що зупинився і який не повернеш.

Де: вул. Червоноткацька, 61

Всього в Києві чотири Лисі гори, але наймістичнішою вважають ту, що біля Видубицького монастиря. Вона і зараз є місцем зборів сатанистів, язичників та містиків. Вважалося, що хан Батий при захопленні Києва замурував у печерах гори жителів, що сховалися там. Відтоді їхні душі не дають спокою мешканцям околиць. За часів Петра І тут при будівництві оборонного форту вбили близько 3 тис. кріпаків. А в 1906 році на горі встановили шибениці для страти державних злочинців. Всі ці масові смерті зовсім не благотворно впливають на енергетику місця, навіть стільки століть потому.

Де: Лисогірський форт, м. Видубичі

«Зеленка» – майданчик для проведення всіляких зустрічей неформальної молоді, концертів і виступів. Взимку це місце занурюється в повне мовчання і містичний спокій. Є легенда, що в старовинному амфітеатрі мешкають примари, тому стіни відтворюють невластиві їм звуки. У загадковості театру варто переконатися на власні очі.

Де: Паркова дорога, 2

Серед самобутніх споруд в Києві виділяється садиба Якима Сулими, або «Сулимівка». Будівлю почали будувати в тридцятих роках 19 століття. На жаль, Аким Сулима – далекий родич гетьмана Івана Сулими – завершеним свій будинок так і не побачив. Чоловік трагічно загинув. Після смерті чоловіка Уляна Степанівна вийшла заміж за генерала Миколу Ловцова. Саме тоді, як стверджували кияни, маєток почав відвідувати привид колишнього господаря. Подейкували, що приходив він через ревнощі, навіть на тому світі. У 1859 році садибу передали на потреби малозабезпечених городян і неповнолітніх сиріт. Останні дуже боялися «сулимівської примари» доти, поки в маєтку не розгорілася пожежа.

Де: Лютеранська, 16

З давніх-давен вважалося, що саме через цю оборонну споруду сам Наполеон Бонапарт не ризикнув йти в похід на Київ. Зараз – це частина музею Київської фортеці. Будова таїть в собі безліч містичних історій і спогадів, з якими можна ознайомитися, відвідавши музей.

Де: вул. Госпітальна, 24

