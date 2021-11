Гороскоп на 24 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. У кого буде дуже сприятливий день, а кому краще утриматися від поїздок? Дізнайтесь у гороскопі на 24 листопада від екстрасенсів СТБ.

Можливо, зараз найсприятливіший час для змін і нових починань. Умови остаточно дозріли, і доля береже вас від раптових небезпек. Єдине, що від вас потрібне, ― даремно не ризикувати.

Для Тельців, які обрали шлях учителя, наставника, тренера, доля запалює зелене світло: учні та вихованці ловитимуть кожне ваше слово. Розвивайте всі наявні природні таланти, відкривайте в собі нові здібності, вчіться вчити ― зараз для цього найкращий період.

Імовірно, що рідні та близькі, друзі та колеги, які звикли завжди і в усьому звертатися до вас по сприяння, моральну та ділову підтримку, виявивши, що ви хворі чи не в гуморі, просто злякаються. Вони зрозуміють, як багато ви для них означаєте, і з усіх ніг кинуться оточувати вас увагою і турботою, вирішувати ваші проблеми та всіляко піднімати вам настрій. Пам’ятайте, головне ваше завдання ― навчитися приймати допомогу.

Тенденції цього дня сприяють стабілізації матеріального становища Раків і навіть збільшенню доходів. Якщо фінансових коштів виявиться недостатньо, сміливо беріть у борг. Нині це сприятливо. Найважливіше ― зберегти цілеспрямованість, але при цьому не гарячкувати.

У середу Левам не всидіти на місці. Вони будуть налаштовані на подорожі. Багатьом із них доведеться залишити дім. У дорозі, а головне – у далеких містах і країнах ви знайдете те, що шукаєте: нові знання, нові зв’язки (як ділові, так і творчі) та прекрасні фінансові перспективи, а дехто ― і нове кохання.

Цей період надзвичайно сприятливий для зміни професійної орієнтації, зміни роботи, переводів до інших навчальних закладів. Прекрасний момент для просування службовими сходами, що приведе до збільшення доходів. Поспішайте з ухваленням серйозних рішень протягом першої половини дня, бо ближче до вечора неминучі перешкоди.

Цей день багато в чому виявиться визначальним для вас. Якщо не всім Терезам незабаром вдасться досягти своїх життєвих цілей, то вже напевно багато хто зможе впритул до цих цілей наблизитися, накопичити сили і розрахувати вирішальний крок. На користь підуть усі дії, спрямовані на зміцнення авторитету, набуття репутації, зміцнення дружніх та ділових зв’язків.

Багато Скорпіонів здійснять давні плани. Вони отримають вигідну пропозицію, а бажання втіляться дивовижним та несподіваним чином. Не виявляйте зайвої самовпевненості, оскільки вона може спричинити великі втрати.

Поїздки несприятливі, подорожі загрожують великими ускладненнями. Однак ваше фінансове становище, як не дивно, може виявитися не таким поганим. Не робіть рішучих дій, не змінюйте роботи і не купуйте нерухомості. Однак дрібні покупки здійснюйте сміливо ― вони принесуть вам задоволення.

Час здійснення надій та утворення нових зв’язків. Ваші наміри здійсняться, а особисті досягнення здивують оточення, якщо не надто завзято добиватиметеся своїх цілей. Якщо сильна протидія все ж таки виникне, не намагайтеся зламати її методами кулачного бою. Існують витонченіші способи боротьби.

День більш ніж сприятливий. Багатьом Водоліям пощастить в особистому житті. Для цього треба точно зрозуміти, що зрештою ви прагнете отримати, і, усвідомивши це, покластися на випадок.

Тенденції цього дня сприяють зміцненню вашого соціального стану і матеріального благополуччя. Не дратуйте зайвою самовпевненістю своїх опонентів: їх чимало, добре, якщо більше не стане. Виявіть притаманний вам такт: краще нікого не ображати, тим паче незаслужено.

Більше та тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.