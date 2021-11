Гороскоп на 23 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. У кого буде продуктивний день, а в кого — несподівані зміни в житті? Дізнайтесь у гороскопі на 23 листопада від екстрасенсів СТБ.

У багатьох Овнів з’являться нові впливові покровителі, які прагнуть допомогти вашому становленню, кар’єрному зростанню. Та й ті, хто раніше охоче надавав вам протекцію, зараз не відмовляться від цієї ролі. Вчіться приймати допомогу. Як правило, Овни охоче підставляють плече, а от коли їм самим необхідна підтримка, виявляють гординю.

Настав час рішучих дій: на порозі стоїть успіх, бажання виконуються майже негайно. Ви наближаєтеся до одного з найщасливіших періодів свого життя. Наберіться терпіння ― чекати залишилося недовго.

Ваше службове становище міцне, можливе навіть певне зростання. Ви дізнаєтеся, що таке справжнє кохання (заміжніх дам може приємно здивувати чоловік). Не варто афішувати на роботі особисте життя, це може не сподобатися начальству та зачепити ваш авторитет.

Цей день важко назвати часом поворотних подій та яскравих вражень. Для Раків тільки починається насичений період, сповнений глибоких переживань, сильних емоцій. Можливо, він стане періодом переоцінювання цінностей. Варто приготуватися до перебудови всього свого світовідчуття.

Успіх вам усміхнеться. Туманна перспектива особистого щастя стане дійсністю. Намагайтеся не впасти в ейфорію, уникайте поспішних і непродуманих учинків, не «спалюйте мости». Будьте обережні в дорозі та за кермом.

Багато Дів будуть схильні отримувати з усього сенс і практичну користь. Необхідно підтримати в себе піднесений настрій. Можна займатися листуванням та переговорами. Не варто даремно ризикувати.

Попереду у вас надзвичайно зручний період. Справи підуть угору, а за ними і матеріальні блага. Сприятливий час для важливих змін у всіх сферах життя. Повною мірою реалізуйте свої честолюбні амбіції, керуйте товаришами по службі та другою половинкою, загалом, «командуйте парадом».

Якщо Скорпіони довгий час плели проти когось інтриги, то поспішіть відмовитися від цих задумів і залиште об’єкт своєї уваги у спокої, інакше вся міць правосуддя (не тільки земного, а й небесного) обрушиться на вас.

Перед вами можуть відкритися нові горизонти, нові незвичайні перспективи. Це найкращий час для великих починань, які відкриють нову сторінку у вашому житті. Надмірне честолюбство може серйозно зашкодити справі. Тільки розсудливість і стриманість потрібні у цей проміжок часу.

Усе, що задумано, здійсниться, тому візьміть під контроль потік свідомості і будьте обережні у своїх бажаннях. Не ризикуйте у фінансових питаннях і не довіряйтесь симпатичним, але малознайомим людям.

День символізує дружбу та успішну співпрацю. Ваші надії здійсняться завдяки допомозі друзів. Працювати в тандемі з іншими для вас зараз найвигідніше. Остерігайтеся переоцінки своїх сил та можливостей, це може поставити під загрозу здійснення ваших цілей.

Можливі приємні сюрпризи: наприклад, ви можете отримати несподівану спадщину або вам повернуть борг, на який ви давно махнули рукою. Але навіть якщо подібних подарунків особисто вам фортуна не приготувала, не сумнівайтеся: ваша працелюбність буде винагороджена.

