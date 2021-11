Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як його провести, щоб не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 22 по 28 листопада 2021 року.

Цього тижня у планах Овнів можуть відбуватися раптові зміни. У довгостроковій перспективі вони позитивно вплинуть на ваше життя, тому не чиніть опору. Наприкінці тижня на представників знака чекає невелика подорож або приємне дозвілля з близькими людьми.

Відкрийте свій розум. Мудрість і знання стануть ключовими для Тельців у наступні дні. З вашим гострим розумом вам неважко буде вивчити щось нове. У роботі дотримуйтесь перевірених схем та кроків.

Гарний тиждень для рішучих дій та прибуткових ідей. Ви зможете відключити всі негативні емоції та використати цю енергію, щоб просунутися вперед. Будьте більш наполегливими. Говоріть те, що думаєте.

Тиждень чудово підходить для складання планів на майбутнє. Зверніть увагу на своє здоров’я. Переконайтеся, що ви не порушуєте обіцянок, даних собі та іншим.

Цього тижня успіх буде на боці Левів. Робочі справи йтимуть добре, а фінансовий стан покращиться. Ваш творчий підхід допоможе знайти відповідь та ухвалити правильне рішення.

Наполегливість окупається, і терпіння Дів буде винагороджене цього тижня. Не здавайтеся, навіть якщо буде важко. Підтримка близької людини допоможе вам просунутися вперед. Стежте за своїм здоров’ям.

На початку тижня Терезів можуть порадувати нові кар’єрні можливості. Але не забувайте про тих, хто постійно провокує вас та підбурює. Уникайте будь-яких пліток і суперечок. У вихідні варто зайнятися вирішенням сімейних проблем.

Скорпіонам необхідна невелика перерва від повсякденної рутини чи напружених стосунків. Відгородіть себе від негативу. Зберіться з думками та зосередьтеся на своєму фізичному і ментальному здоров’ї.

Зірки віщують Стрільцям успіх у роботі цього тижня. Ваші зусилля будуть оцінені керівництвом. Відкрийте свій розум, відпустіть старі вподобання, і ви зможете відкрити для себе нові можливості. Наприкінці тижня можливі незначні суперечки з родичами.

Якщо ви чекаєте відповіді після співбесіди, виявте ще трохи терпіння і зберігайте оптимізм. Переконайтеся, що ви заряджаєте свої батареї, оскільки недуги, пов’язані зі стресом, можуть знову нагадати про себе цього тижня.

Тиждень розпочнеться продуктивно для Водоліїв. Однак, якщо ви не зменшите обертів, то до п’ятниці будете повністю виснаженими. Дотримуйтесь балансу між роботою та особистим життям. А у вихідні забудьте про справи і відпочиньте!

На початку тижня на Риб очікує приємна новина від родича. Ближче до вихідних представники знака зможуть розкрити якусь важливу таємницю. Якщо цього тижня ви хочете переїхати або придбати нерухомість ― зробіть це. Зірки будуть на вашому боці.

