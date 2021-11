Гороскоп на 22 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. У кого буде продуктивний день, а в кого ― несподівані зміни в житті? Дізнайтесь у гороскопі на 22 листопада від екстрасенсів СТБ.

У понеділок Овни надихатимуть інших своїми ідеями. Стійте на своєму, навіть якщо хтось заперечуватиме ваші досягнення. Увечері на представників знака чекає приємна новина.

Несподівана подія може перевернути все з ніг на голову в житті Тельців. Пам’ятайте, що зміни ― це не завжди на гірше. Дивіться на ситуацію з позитивом.

Тиждень розпочнеться добре для Близнюків. Усі справи будуть завершені вчасно, а ваш внутрішній спокій та рівновага допоможуть досягти поваги з боку колег.

У понеділок Ракам варто відкритися навколишньому світу. Реалізація ваших професійних ідей багато в чому залежатиме від того, наскільки рішуче ви їх представите.

Зірки віщують Левам вдалий день. Переговори завершаться на вашу користь, і ви зможете зберегти мотивацію до кінця дня. Зверніть увагу на те, що вам підказує інтуїція.

У цей день у Дів можуть бути зволікання. Не варто цьому опиратися. Перш ніж тягнутися до зірок, переконайтеся в тому, що ви міцно стоїте на землі.

У понеділок Терези зможуть завести корисні знайомства і закласти важливу основу для свого подальшого розвитку. Зверніть увагу на сигнали ззовні.

Внутрішній порив домінуватиме над Скорпіонами цього дня. Він відправить вас на пошуки кохання та життєрадісності. Довіртеся цьому пориву і знайдете щастя.

У понеділок амбіції захоплять Стрільців. Маючи наполегливість, ви сміливо йтимете до високих цілей. Але не втрачайте голови.

На початку тижня життєва енергія Козерогів буде дуже високою. Завдяки цьому ви зможете швидко ввійти в робочий ритм і зробити навіть більше, ніж сподівалися. Головне ― не перестарайтеся.

Зірки віщують Водоліям дуже продуктивний день. У понеділок ви зможете витримувати великі навантаження та перевиконати свій план. Вечір варто присвятити відпочинку та саморефлексії.

У понеділок Риби зможуть заявити про себе в робочій сфері. Вашу пропозицію оцінить керівництво. Довіртеся собі і не приховуйте своїх ідей від оточення.

