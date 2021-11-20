Гороскоп на 21 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 21 листопада від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Останній день тижня принесе Овнам гарну звістку. У неділю на вас чекають домашні турботи та душевні розмови. Проблеми зі здоров’ям можуть відступити цього дня.

Телець

У неділю все йтиме за планом Тельців. Ви зможете завершити всі справи та приділити час своєму розвитку. Вечір варто присвятити родині.

Близнюки

Цього дня Близнюків можуть турбувати майнові проблеми. Порада іншої людини допоможе впоратися з ними. Зверніть увагу на своє здоров’я.

Рак

Зірки рекомендують Ракам провести останній день тижня з користю. Витратьте час на отримання нової інформації, створіть навколо себе приємну атмосферу та завершіть усі справи.

Лев

У неділю на Левів може чекати коротка поїздка. Вона дасть можливість очистити думки і перевести фокус на те, що справді має значення.

Діва

Дівам варто спробувати вирішити суперечки, пов’язані з домом чи родичами. Ваша емпатія допоможе в цьому. Не надавайте надто великого значення невдачам, інакше вони заповнять усі ваші думки.

Терези

У неділю Терези можуть отримати грошовий прибуток. Особисте знайомство піде на користь вашим справам. Але не перестарайтеся з порадами іншим людям.

Скорпіон

Незважаючи на сприятливу обстановку, ви не почуватиметеся щасливими в неділю. Покінчіть з негативними думками. Забудьте минуле і прийміть усе як є.

Стрілець

Зірки рекомендують Стрільцям звернути увагу на стосунки з членами сім’ї. Хтось сумує за вами. Виявіть турботу, і вона повернеться у подвійному розмірі.

Козеріг

У неділю репутація Козерогів може підвищитися. Можливе також отримання пропозиції щодо співпраці. Але не будьте надто самовпевненими. Це може зіграти з вами злий жарт.

Водолій

Уникайте ризику в неділю. Перш ніж ухвалити будь-яке рішення, подумайте двічі. Не дозволяйте своїй довірливості брати гору над об’єктивними факторами.

Риби

У неділю Рибам вдасться здійснити давно задуману справу. Можлива зустріч із родичами чи друзями. Поділіться з ними тим, що на душі.

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